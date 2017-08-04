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4 августа 2017, 20:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в товарищеском матче

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Вест Хэм Юнайтед» в товарищеском матче. Встреча прошла в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвёллур» и завершилась со счётом 3:0 в пользу «горожан».

Манчестер Сити одержал крупную победу над <span class=error>Вест</span> <span class=error>Хэм</span> Юнайтед в товарищеском матче. Увеличить
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В первом тайме команду Хосепа Гвардиолы вывел вперёд Габриэл Жезус, а во второй половине игры победу закрепили Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг. Экс-игрок «Уфы» украинец Александр Зинченко отыграл чуть более 30 минут, выйдя на замену во втором тайме.

В первом туре нового сезона АПЛ «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Брайтоном» (12 августа). «Вест Хэм» стартует в чемпионате с матча в гостях с «Манчестер Юнайтед» (13 августа).

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Хосеп Гвардьола: «Манчестер Сити» подписал молодежь, но нам нужно кое-что еще

Хосеп Гвардьола: «Манчестер Сити» подписал молодежь, но нам нужно кое-что еще

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Вест Хэмом» (3:0) в товарищеском матче не исключил, что «горожане» могут подписать еще несколько футболистов до закрытия трансферного окна. При этом специалист отметил, что ему удалось омолодить команду.
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