«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в товарищеском матче

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В первом тайме команду Хосепа Гвардиолы вывел вперёд Габриэл Жезус, а во второй половине игры победу закрепили Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг. Экс-игрок «Уфы» украинец Александр Зинченко отыграл чуть более 30 минут, выйдя на замену во втором тайме.

В первом туре нового сезона АПЛ «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Брайтоном» (12 августа). «Вест Хэм» стартует в чемпионате с матча в гостях с «Манчестер Юнайтед» (13 августа).