«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в товарищеском матче
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Вест Хэм Юнайтед» в товарищеском матче. Встреча прошла в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвёллур» и завершилась со счётом 3:0 в пользу «горожан».
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В первом тайме команду Хосепа Гвардиолы вывел вперёд Габриэл Жезус, а во второй половине игры победу закрепили Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг.
В первом туре нового сезона АПЛ «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Брайтоном» (12 августа). «Вест Хэм» стартует в чемпионате с матча в гостях с «Манчестер Юнайтед» (13 августа).
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