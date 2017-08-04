Робби Кин продолжит карьеру в Индии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Последние пять сезонов ирландец выступал в MLS в составе «Лос-Анджелес Гэлакси». Также в его карьере были «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Селтик», «Вест Хэм», «Астон Вилла». Последние полгода Кин был свободным агентом.

Ранее в индийском «Атлетико» уже играл экс-футболист «Ливерпуля» — испанский хавбек Луис Гарсия.

Робби Кин является рекордсменом по матчам (146) и голам (68) в сборной Ирландии.