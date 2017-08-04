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4 августа 2017, 16:53 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Робби Кин продолжит карьеру в Индии

37-летний нападающий Робби Кин подписал контракт с индийским «Атлетико» из Калькутты, сообщает пресс-служба клуба.

37-летний нападающий <span class=error>Робби</span> <span class=error>Кин</span> подписал контракт с <span class=error>Атлетико</span> из Калькутты. Увеличить
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Последние пять сезонов ирландец выступал в MLS в составе «Лос-Анджелес Гэлакси». Также в его карьере были «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Селтик», «Вест Хэм», «Астон Вилла». Последние полгода Кин был свободным агентом.

Ранее в индийском «Атлетико» уже играл экс-футболист «Ливерпуля» — испанский хавбек Луис Гарсия.

Робби Кин является рекордсменом по матчам (146) и голам (68) в сборной Ирландии.
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