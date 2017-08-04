Робби Кин продолжит карьеру в Индии
37-летний нападающий Робби Кин подписал контракт с индийским «Атлетико» из Калькутты, сообщает
пресс-служба клуба.
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Последние пять сезонов ирландец выступал в MLS в составе «Лос-Анджелес Гэлакси». Также в его карьере были «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Селтик», «Вест Хэм», «Астон Вилла». Последние полгода Кин был свободным агентом.
Ранее в индийском «Атлетико» уже играл
Робби Кин является рекордсменом по матчам (146) и голам (68) в сборной Ирландии.
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