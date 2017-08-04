Делио Росси возглавил «Левски»
«Левски» объявил о смене главного тренера.
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В отставку отправлен Николай Митов, под руководством которого болгарский клуб, ставший третьим в прошлом сезоне в чемпионате страны, вылетел из квалификации Лиги Европы. Новым наставником «Левски» стал Делио Росси.
Ранее итальянец работал с «Лацио», «Фиорентиной» и «Сампдорией».
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