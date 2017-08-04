Акимат Алматы продаст 30% доли «Кайрата»
Сегодня стало известно о продаже акиматом Алматы 30%-доли в ФК «Кайрат», передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По информации, опубликованной на сайте Электронной торговой площадки, акимат продает свою долю через аукцион на повышение цены, то есть, купить лот сможет тот, кто предложит самую большую сумму. Стартовая цена — 2, 03 млрд тенге..
«30% доли государства в ФК “Кайрат” выставлены на торги в рамках программы приватизации. Футбольный клуб включен в перечень имущества, продажа которого запланирована на 2017 год», — подтвердили корреспонденту МИА «Казинформ» в управлении финансов Алматы..
Известно, что 70% доли клуба принадлежат частной компании Globex Energy FZE, однако, они не выкупили у акимата оставшуюся долю..
«Согласно закону о ТОО, у владельца контрольного пакета нет преимущественного права выкупа оставшейся доли государства при проведении приватизации. Но они имеют право наравне со всеми участвовать в аукционе», — рассказали в управлении финансов Алматы..
Под сообщением на сайте Электронной торговой площадки опубликована финансовая отчетность клуба. По состоянию на 20 июля доходы клуба составляли 2,3 млрд тенге, а расходы — 4,4 млрд тенге. Чистый убыток с начала года превысил 2,1 млрд тенге..
«Контрольный пакет 70% на протяжении нескольких лет у частной организации, поэтому мы не так сильно влияли на политику клуба в последнее время», — отметили в управлении финансов, отвечая на вопрос Казинформа, насколько открытым останется бюджет клуба, когда акимат продаст свою долю..
Таким образом, ФК «Кайрат» вряд ли коснутся
Аукцион намечен на 18 августа, только в этот день будет известно, сколько зарегистрировалось участников и кто предложит больше.
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