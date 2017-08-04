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4 августа 2017, 16:25 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Акимат Алматы продаст 30% доли «Кайрата»

Сегодня стало известно о продаже акиматом Алматы 30%-доли в ФК «Кайрат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня стало известно о продаже <span class=error>акиматом</span> <span class=error>Алматы</span> 30-доли в ФК <span class=error>Кайрат</span> передает корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ. Увеличить
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По информации, опубликованной на сайте Электронной торговой площадки, акимат продает свою долю через аукцион на повышение цены, то есть, купить лот сможет тот, кто предложит самую большую сумму. Стартовая цена — 2, 03 млрд тенге..

«30% доли государства в ФК “Кайрат” выставлены на торги в рамках программы приватизации. Футбольный клуб включен в перечень имущества, продажа которого запланирована на 2017 год», — подтвердили корреспонденту МИА «Казинформ» в управлении финансов Алматы..

Известно, что 70% доли клуба принадлежат частной компании Globex Energy FZE, однако, они не выкупили у акимата оставшуюся долю..

«Согласно закону о ТОО, у владельца контрольного пакета нет преимущественного права выкупа оставшейся доли государства при проведении приватизации. Но они имеют право наравне со всеми участвовать в аукционе», — рассказали в управлении финансов Алматы..

Под сообщением на сайте Электронной торговой площадки опубликована финансовая отчетность клуба. По состоянию на 20 июля доходы клуба составляли 2,3 млрд тенге, а расходы — 4,4 млрд тенге. Чистый убыток с начала года превысил 2,1 млрд тенге..

«Контрольный пакет 70% на протяжении нескольких лет у частной организации, поэтому мы не так сильно влияли на политику клуба в последнее время», — отметили в управлении финансов, отвечая на вопрос Казинформа, насколько открытым останется бюджет клуба, когда акимат продаст свою долю..

Таким образом, ФК «Кайрат» вряд ли коснутся какие-либо изменения, если только держатель контрольного пакета не даст команду. Медиа-офицер ФК «Кайрат» Багыжан Абуов сказал корреспонденту МИА «Казинформ», что в курсе о нахождении клуба в очереди на приватизацию госимущества, однако комментировать информацию о деталях самого аукциона отказался..

Аукцион намечен на 18 августа, только в этот день будет известно, сколько зарегистрировалось участников и кто предложит больше.

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