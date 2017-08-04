Акимат Алматы продаст 30% доли «Кайрата»

По информации, опубликованной на сайте Электронной торговой площадки, акимат продает свою долю через аукцион на повышение цены, то есть, купить лот сможет тот, кто предложит самую большую сумму. Стартовая цена — 2, 03 млрд тенге..



«30% доли государства в ФК “Кайрат” выставлены на торги в рамках программы приватизации. Футбольный клуб включен в перечень имущества, продажа которого запланирована на 2017 год», — подтвердили корреспонденту МИА «Казинформ» в управлении финансов Алматы..



Известно, что 70% доли клуба принадлежат частной компании Globex Energy FZE, однако, они не выкупили у акимата оставшуюся долю..



«Согласно закону о ТОО, у владельца контрольного пакета нет преимущественного права выкупа оставшейся доли государства при проведении приватизации. Но они имеют право наравне со всеми участвовать в аукционе», — рассказали в управлении финансов Алматы..



Под сообщением на сайте Электронной торговой площадки опубликована финансовая отчетность клуба. По состоянию на 20 июля доходы клуба составляли 2,3 млрд тенге, а расходы — 4,4 млрд тенге. Чистый убыток с начала года превысил 2,1 млрд тенге..



«Контрольный пакет 70% на протяжении нескольких лет у частной организации, поэтому мы не так сильно влияли на политику клуба в последнее время», — отметили в управлении финансов, отвечая на вопрос Казинформа, насколько открытым останется бюджет клуба, когда акимат продаст свою долю..



Таким образом, ФК «Кайрат» вряд ли коснутся какие-либо изменения, если только держатель контрольного пакета не даст команду. Медиа-офицер ФК «Кайрат» Багыжан Абуов сказал корреспонденту МИА «Казинформ», что в курсе о нахождении клуба в очереди на приватизацию госимущества, однако комментировать информацию о деталях самого аукциона отказался..



Аукцион намечен на 18 августа, только в этот день будет известно, сколько зарегистрировалось участников и кто предложит больше.