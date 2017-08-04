Ассоциация европейских футбольных лиг обеспокоена растущими ценами на трансферном рынке

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«EPFL отслеживает ситуацию на трансферном рынке, которая нынешним летом характеризуется неоправданным ростом трат клубов и зарплат игроков. EPFL считает необходимым, чтобы руководящие органы вмешались и приняли меры, направленные на создание более справедливой и сбалансированной финансовой системы в профессиональном футболе. Они несут ответственность за сохранение честной конкуренции среди футбольных клубов как на внутренней, так и на международной арене», — подчеркнул Олссон.

Бразильский нападающий Неймар, с 2013 года выступавший за испанскую «Барселону», в четверг подписал пятилетний контракт с французским «Пари Сен-Жермен». В этот же день было объявлено, что 25-летний форвард выкупил у испанского клуба свой контракт за €222 млн. По данным СМИ, эти деньги бразильцу выделил один из спонсоров ПСЖ для обхода правил финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«EPFL приветствует заявление президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), касающееся рассмотрения возможности ограничения клубных бюджетов на зарплаты игрокам, а также борьбы со снижением уровня конкуренции в европейском футболе. Главная цель EPFL — усиление и защита конкурентного баланса в национальных чемпионатах. Мы готовы сотрудничать с Международной федерацией футбола (ФИФА), УЕФА и другими заинтересованным сторонами с целью обеспечения справедливой и финансово устойчивой ситуации в профессиональном футболе в будущем на благо игры, игроков, болельщиков и клубов», — добавил президент EPFL.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявлял, что УЕФА может рассмотреть вопрос введения потолка зарплат, чтоб уменьшить пропасть, образовавшуюся между богатыми клубами Европы и всеми остальными.