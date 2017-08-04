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4 августа 2017, 15:44 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Неймар: Мне нужен был вызов. Мое сердце подсказало перейти в «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» Неймар во время презентации отметил, что «Барселона» — это большой клуб, где у него осталось много друзей.

Новичок <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Неймар</span> во время презентации отметил что Барселона — это большой клуб где у него осталось много друзей. Увеличить
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Вчера бразилец подписал с парижанами пятилетний контракт.

— Я очень рад, спасибо за новый вызов, — цитирует Get French Football Неймара. — Париж — прекрасный город. Не могу описать словами, что я чувствую сейчас. Я хотел чего-то большего. Мне нужен был вызов. Сердце привело сюда, в «ПСЖ».

Я приехал в Париж, потому что я хотел новый вызов, не потому, что я не чувствовал себя звездой в «Барселоне». Там было все прекрасно. Мое сердце подсказало мне, что настало время подписать контракт с «ПСЖ». Это одно из самых трудных решений, которые я когда-либо принимал. «Барселона» — это большой клуб. У меня там осталось много друзей, но это футбол. Хочу поблагодарить своих бывших одноклубников, они хорошо меня там приняли.

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