Неймар: Мне нужен был вызов. Мое сердце подсказало перейти в «ПСЖ»

Вчера бразилец подписал с парижанами пятилетний контракт.

— Я очень рад, спасибо за новый вызов, — цитирует Get French Football Неймара. — Париж — прекрасный город. Не могу описать словами, что я чувствую сейчас. Я хотел чего-то большего. Мне нужен был вызов. Сердце привело сюда, в «ПСЖ».