Неймар: Мне нужен был вызов. Мое сердце подсказало перейти в «ПСЖ»
Новичок «ПСЖ» Неймар во время презентации отметил, что «Барселона» — это большой клуб, где у него осталось много друзей.
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Вчера бразилец подписал с парижанами пятилетний контракт.
— Я очень рад, спасибо за новый вызов, — цитирует Get French Football Неймара. — Париж — прекрасный город. Не могу описать словами, что я чувствую сейчас. Я хотел
Я приехал в Париж, потому что я хотел новый вызов, не потому, что я не чувствовал себя звездой в «Барселоне». Там было все прекрасно. Мое сердце подсказало мне, что настало время подписать контракт с «ПСЖ». Это одно из самых трудных решений, которые я
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