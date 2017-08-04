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4 августа 2017, 15:14 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Вивес: «Барселона» не будет платить Неймару премию в 26 млн евро

«Барселона» не будет платить нападающему сборной Бразилии Неймару, перешедшему ранее в «Пари Сен-Жермен», премию в размере 26 миллионов евро из-за нарушений условий контракта, сообщается в микроблоге испанского футбольного клуба в Twitter со ссылкой на пресс-секретаря клуба Хосепа Вивеса.

Барселона не будет платить нападающему сборной Бразилии <span class=error>Неймару</span> перешедшему ранее в Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> премию в размере 26 миллионов евро <nobr>из-за </nobr>нарушений условий контракта сообщается в <span class=error>микроблоге</span> испанского футбольного клуба в Twitter со ссылкой на <nobr>пресс-секретаря</nobr> клуба <span class=error>Хосепа</span> <span class=error>Вивеса</span>. Увеличить
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Представители Неймара в четверг выкупили контракт игрока у «Барселоны» за 222 миллиона евро. Затем бразилец заключил пятилетнее соглашение с «ПСЖ».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» должна заплатить Неймару 26 миллионов евро в качестве премии за продление контракта в прошлом году.

Неймар перешел в «Барселону» летом 2013 года из «Сантоса». В составе испанского клуба он дважды побеждал в чемпионате Испании, трижды в Кубке страны, по разу в Лиге чемпионов, Суперкубке Испании и УЕФА, клубном чемпионате мира.

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