Вивес: «Барселона» не будет платить Неймару премию в 26 млн евро
«Барселона» не будет платить нападающему сборной Бразилии Неймару, перешедшему ранее в «Пари Сен-Жермен», премию в размере 26 миллионов евро
из-за нарушений условий контракта, сообщается в микроблоге испанского футбольного клуба в Twitter со ссылкой на пресс-секретаря клуба Хосепа Вивеса.
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Представители Неймара в четверг выкупили контракт игрока у «Барселоны» за 222 миллиона евро. Затем бразилец заключил пятилетнее соглашение с «ПСЖ».
Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» должна заплатить Неймару 26 миллионов евро в качестве премии за продление контракта в прошлом году.
Неймар перешел в «Барселону» летом 2013 года из «Сантоса». В составе испанского клуба он дважды побеждал в чемпионате Испании, трижды в Кубке страны, по разу в Лиге чемпионов, Суперкубке Испании и УЕФА, клубном чемпионате мира.
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