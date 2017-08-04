Вивес: «Барселона» не будет платить Неймару премию в 26 млн евро

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Представители Неймара в четверг выкупили контракт игрока у «Барселоны» за 222 миллиона евро. Затем бразилец заключил пятилетнее соглашение с «ПСЖ».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» должна заплатить Неймару 26 миллионов евро в качестве премии за продление контракта в прошлом году.

Неймар перешел в «Барселону» летом 2013 года из «Сантоса». В составе испанского клуба он дважды побеждал в чемпионате Испании, трижды в Кубке страны, по разу в Лиге чемпионов, Суперкубке Испании и УЕФА, клубном чемпионате мира.