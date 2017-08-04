«Папа может». Как отец Неймара зарабатывает на сыне

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То есть вновь с переходом Неймара что-то не чисто. Так было четыре года назад, когда бразилец перешел в Барселону. Тогда в сделке принял активное участие отец игрока, который также является его агентом.

«Советский спорт» вспоминает, как отец Неймара зарабатывал на сыне.

Аванс в 10 миллионов

Летом 2013 года глава инвестиционной группы DIS, которая владела 40% прав на Неймара, Роберто Морено заявил, что в ноябре 2011 года семья игроки получила от «Барселоны» десять миллионов евро в качестве аванса за переход в «Барселону». Сначала отец Неймара эту информацию опровергал, ведь это прямое нарушение регламента ФИФА. Но потом рассказал всю правду.

«Действительно, в 2011 году я получил десять миллионов евро от «Барселоны». И Неймар должен был выбрать «Барселону». Но это не предварительный контракт. Просто нужно было знать, что дальше все сложится именно так.

У нас были и другие предложения. И да, я ничего не должен налоговым службам Бразилии или Испании.

42,7 миллиона за переход в «Барселону»

Эту информацию можно считать официальной, так как ее обнародовал финансовый директор «Барселоны» Рауль Санллехи.

«Барселона» заплатила 40 миллионов компании Neymar & Nadine, которой владеют отец и мать игрока. Еще 2,7 миллиона отец Неймара получил как агент.

Эти и другие выплаты, произведенные между «Барселоной», «Сантосом», компанией DIS и родителями игрока станут через два года предметом рассмотрения в суде. Из-за чего отцу Неймара пришлось на время покинуть Испанию.

Испанская прокуратура требует посадить Неймара в тюрьму на два года Бесплатный кофе, самолет и еще кое-что.

Спустя год после перехода Неймара в «Барселону» разговорился президент «Сантоса» Луис Альваро да Оливейра Рибейро.

«90 миллионов евро включали кофе для отца Неймара, а также оргии в отеле «Пикадилли» в Лондоне. Отец Неймара хочет все. Он никогда не платит за кофе. Я заплатил чашек за 200, которые он выпил со мной. Также он получил проституток и самолет во Флорианаполис, где играла сборная Бразилии.

Отец Неймара — лгун. Он думает только о деньгах. Например, в последний контракт с «Сантосом» он потребовал включить пункт, по которому клуб обязан оплачивать один билет первого класса и два билета бизнесс-класса для его советников на выездные матчи с участием Неймара. Причем не только в клубе, но и в сборной.

Бывший президент «Сантоса»: В сумму трансфера Неймара вошли оргии для его отца 26 миллионов евро за продление контракта.

В октябре 2016 года Неймар продлил контракт с «Барселоной». За это отец Неймара должен был до 31 июля получить 26 миллионов евро. Возможно, именно поэтому переход в «ПСЖ» решили отложить до августа.

36 миллионов за переход в «ПСЖ» и 4,5 миллиона за каждый год в клубе