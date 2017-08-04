«Папа может». Как отец Неймара зарабатывает на сыне
Неймар стал игроком «Пари Сен-Жермен». Цена вопроса — 222 миллиона евро. Но официально «Барселона» получила деньги не от французского клуба, а от представителей игрока, после чего контракт был расторгнут в одностороннем порядке.
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То есть вновь с переходом Неймара
«Советский спорт» вспоминает, как отец Неймара зарабатывал на сыне.
Аванс в 10 миллионов
Летом 2013 года глава инвестиционной группы DIS, которая владела 40% прав на Неймара, Роберто Морено заявил, что в ноябре 2011 года семья игроки получила от «Барселоны» десять миллионов евро в качестве аванса за переход в «Барселону». Сначала отец Неймара эту информацию опровергал, ведь это прямое нарушение регламента ФИФА. Но потом рассказал всю правду.
«Действительно, в 2011 году я получил десять миллионов евро от «Барселоны». И Неймар должен был выбрать «Барселону». Но это не предварительный контракт. Просто нужно было знать, что дальше все сложится именно так.
У нас были и другие предложения. И да, я ничего не должен налоговым службам Бразилии или Испании.
42,7 миллиона за переход в «Барселону»
Эту информацию можно считать официальной, так как ее обнародовал финансовый директор «Барселоны» Рауль Санллехи.
«Барселона» заплатила 40 миллионов компании Neymar & Nadine, которой владеют отец и мать игрока. Еще 2,7 миллиона отец Неймара получил как агент.
Эти и другие выплаты, произведенные между «Барселоной», «Сантосом», компанией DIS и родителями игрока станут через два года предметом рассмотрения в суде.
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Спустя год после перехода Неймара в «Барселону» разговорился президент «Сантоса» Луис Альваро да Оливейра Рибейро.
«90 миллионов евро включали кофе для отца Неймара, а также оргии в отеле «Пикадилли» в Лондоне. Отец Неймара хочет все. Он никогда не платит за кофе. Я заплатил чашек за 200, которые он выпил со мной. Также он получил проституток и самолет во Флорианаполис, где играла сборная Бразилии.
Отец Неймара — лгун. Он думает только о деньгах. Например, в последний контракт с «Сантосом» он потребовал включить пункт, по которому клуб обязан оплачивать один билет первого класса и два билета
Бывший президент «Сантоса»: В сумму трансфера Неймара вошли оргии для его отца 26 миллионов евро за продление контракта.
В октябре 2016 года Неймар продлил контракт с «Барселоной». За это отец Неймара должен был до 31 июля получить 26 миллионов евро. Возможно, именно поэтому переход в «ПСЖ» решили отложить до августа.
36 миллионов за переход в «ПСЖ» и 4,5 миллиона за каждый год в клубе
От «ПСЖ»
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