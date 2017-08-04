«Бастия» не будет восстановлена в профессиональном статусе
Исполнительный комитет Федерации футбола Франции одобрил лишение «Бастии» профессионального статуса, сообщает клуб в своем официальном Фейсбуке.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее корсиканская команда требовала восстановить ее в Кубке лиги, который предназначен только для профессиональных клубов.
Напомним, что «Бастия», которая по итогам минувшего сезона из лиги 1 вылетела в лигу 2, была лишена профессионального статуса решением лиги