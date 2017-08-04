«Бастия» не будет восстановлена в профессиональном статусе

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Ранее корсиканская команда требовала восстановить ее в Кубке лиги, который предназначен только для профессиональных клубов.