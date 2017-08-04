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4 августа 2017, 13:56 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Бастия» не будет восстановлена в профессиональном статусе

Исполнительный комитет Федерации футбола Франции одобрил лишение «Бастии» профессионального статуса, сообщает клуб в своем официальном Фейсбуке.

Исполнительный комитет Федерации футбола Франции одобрил лишение <span class=error>Бастии</span> профессионального статуса сообщает клуб в своем официальном Фейсбуке. Увеличить
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Ранее корсиканская команда требовала восстановить ее в Кубке лиги, который предназначен только для профессиональных клубов.

Напомним, что «Бастия», которая по итогам минувшего сезона из лиги 1 вылетела в лигу 2, была лишена профессионального статуса решением лиги из-за финансовых проблем и отправлена в третий дивизион.

Бастия
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