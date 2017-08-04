Матч «Актобе» — «Астана» перенесён
Профессиональной футбольной лигой Казахстана принято решение о переносе матча 18 тура
Премьер-Лиги «Актобе» — «Астана» с 12 августа 2017 г. на 11 августа 2017 г.
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Данное решение принято на основании обращения футбольного клуба «Астана» и соответствующего согласия со стороны футбольного клуба «Актобе».
Отметим, что возможность переносов матчей с участием
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