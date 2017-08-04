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4 августа 2017, 13:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Матч «Актобе» — «Астана» перенесён

Профессиональной футбольной лигой Казахстана принято решение о переносе матча 18 тура Премьер-Лиги «Актобе» — «Астана» с 12 августа 2017 г. на 11 августа 2017 г.

Профессиональной футбольной лигой Казахстана принято решение о переносе матча 18 тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> <span class=error>Актобе</span> — <span class=error>Астана</span> с 12 августа 2017 г. на 11 августа 2017 г. Увеличить
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Данное решение принято на основании обращения футбольного клуба «Астана» и соответствующего согласия со стороны футбольного клуба «Актобе».

Отметим, что возможность переносов матчей с участием клубов-участников европейских клубных турниров в рамках игрового тура предусмотрена пунктом 5.19.4 Регламента Чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-Лиги.

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