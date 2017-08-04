«Вест Бромвич» хочет арендовать у «Лестера» экс-игрока ПФК ЦСКА Ахмеда Мусу
«Вест Бромвич Альбион» намерен взять в аренду у другого английского футбольного клуба «Лестера» на один сезон нигерийского форварда Ахмеда Мусу, сообщает Birmingham Mail.
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Как утверждается, «Вест Бромвич» готов арендовать Мусу только если в соглашение будет включен пункт о возможности выкупа трансфера 24-летнего форварда.
Муса перешел в «Лестер» летом 2016 года из московского ЦСКА.
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