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4 августа 2017, 13:36 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Вест Бромвич» хочет арендовать у «Лестера» экс-игрока ПФК ЦСКА Ахмеда Мусу

«Вест Бромвич Альбион» намерен взять в аренду у другого английского футбольного клуба «Лестера» на один сезон нигерийского форварда Ахмеда Мусу, сообщает Birmingham Mail.

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Как утверждается, «Вест Бромвич» готов арендовать Мусу только если в соглашение будет включен пункт о возможности выкупа трансфера 24-летнего форварда.

Муса перешел в «Лестер» летом 2016 года из московского ЦСКА.

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