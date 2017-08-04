Гвардиола остался доволен, как Зинченко проявил себя в предсезонных матчах
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от последнего матча в межсезонье с «Вест Хэм Юнайтед», а также выделил игру молодых игроков Браима Диаса, Филипа Фодена и Александра Зинченко, которые хорошо выступили в предсезонных играх.
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«Это последний предсезонный матч, надеюсь, мы выступим на таком же уровне, как и в поединках с «Реалом» и «Тоттенхэмом». Хотелось бы избежать травм и продолжать идти вперёд к нашим целям.
Лучший способ совершенствовать игру — это проводить больше времени на поле. Мы встречаемся с командой
Кайл Уолкер? Кайл хорошо знаком с английской
Футболистам из других стран иногда требуется больше времени на то, чтобы освоиться, но, кажется, Кайл знает всё, что нужно.
У наших новичков — Кайла, Эдерсона — есть желание добиться успеха. Молодые игроки Браим, Фоден и Зинченко тоже хорошо выступили в предсезонных матчах, — цитирует Гвардиолу
Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» состоится 4 августа. Начало — в 17:00 мск.
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