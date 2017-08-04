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4 августа 2017, 13:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гвардиола остался доволен, как Зинченко проявил себя в предсезонных матчах

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от последнего матча в межсезонье с «Вест Хэм Юнайтед», а также выделил игру молодых игроков Браима Диаса, Филипа Фодена и Александра Зинченко, которые хорошо выступили в предсезонных играх.

Главный тренер Манчестер Сити <span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардиола</span> поделился ожиданиями от последнего матча в межсезонье с <span class=error>Вест</span> <span class=error>Хэм</span> Юнайтед а также выделил игру молодых игроков <span class=error>Браима</span> <span class=error>Диаса</span> <span class=error>Филипа</span> <span class=error>Фодена</span> и Александра Зинченко которые хорошо выступили в предсезонных играх. Увеличить
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«Это последний предсезонный матч, надеюсь, мы выступим на таком же уровне, как и в поединках с «Реалом» и «Тоттенхэмом». Хотелось бы избежать травм и продолжать идти вперёд к нашим целям.

Лучший способ совершенствовать игру — это проводить больше времени на поле. Мы встречаемся с командой Премьер-лиги, в которой достаточно талантливых игроков: для нас это интересный и важный матч.

Кайл Уолкер? Кайл хорошо знаком с английской Премьер-лигой, а также знает наших игроков Джона Стоунса и Рахима Стерлинга. Известно, что сильные игроки быстрее адаптируются в новой команде.

Футболистам из других стран иногда требуется больше времени на то, чтобы освоиться, но, кажется, Кайл знает всё, что нужно.

У наших новичков — Кайла, Эдерсона — есть желание добиться успеха. Молодые игроки Браим, Фоден и Зинченко тоже хорошо выступили в предсезонных матчах, — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».

Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» состоится 4 августа. Начало — в 17:00 мск.

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