Защитник «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинес согласился перейти в «Барселону»
Тренерский штаб «Барселоны» намерен укрепить оборону.
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Как сообщает Sport.es, ряды каталонского клуба может пополнить защитник «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинес Бериди. 26-летний футболист дал согласие на переход и сообщил об этом руководству
«Барселона» собирается активировать опцию выкупа, прописанную в контракте игрока. Каталонскому клубу Иньиго Мартинес обойдётся в € 32 млн.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде уверен, что испанец готов к выступлению на самом высоком уровне. Ожидается, что Иньиго Мартинес подпишет пятилетний контракт.
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