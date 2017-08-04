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4 августа 2017, 12:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинес согласился перейти в «Барселону»

Тренерский штаб «Барселоны» намерен укрепить оборону.

Тренерский штаб Барселоны намерен укрепить оборону. Увеличить
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Как сообщает Sport.es, ряды каталонского клуба может пополнить защитник «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинес Бериди. 26-летний футболист дал согласие на переход и сообщил об этом руководству сан-себастьянского клуба.

«Барселона» собирается активировать опцию выкупа, прописанную в контракте игрока. Каталонскому клубу Иньиго Мартинес обойдётся в € 32 млн.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде уверен, что испанец готов к выступлению на самом высоком уровне. Ожидается, что Иньиго Мартинес подпишет пятилетний контракт.

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