«Астана» vs «Кайрат». Футбольный парадокс
Астанчане не только лидируют в КПЛ, но и продолжают выступление в еврокубках.
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«Астана» и «Кайрат» — ведущие клубы Казахстана. В своих составах имеют достаточно хороших игроков. При этом один из них успешно выступает в
В нулевых у «Кайрата» хватало проблем, в том числе финансовых. Но перед сезоном-2004 у команды появился серьезный спонсор, вследствие чего в Алматы начали приезжать лучшие казахстанские футболисты того периода. Результат не заставил себя долго ждать, кайратовцы отпраздновали чемпионство, которое не смогли отстоять в будущем году. Хотя состав остался прежним. Однако многие игроки, откровенно говоря, перестали вкалывать на тренировках, что не могло не отразиться на итоговом результате — только третье место в 2005 году.
Все это привело к тому, что от клуба в дальнейшем отвернулся спонсор. Поспешно покидали команду как легионеры, так и местные звезды. Между тем, «Кайрат» уже не решал амбициозных задач, болтаясь в середины таблицы. Даже
С приходом Кайрата Боранбаева клуб расцвел во всех отношениях. Появилось не только стабильное финансирование, но и современная инфраструктура с академией. Также стали приглашаться добротные игроки.
Потом, как известно, словака сменил российский специалист Александр Бородюк, но после неудачного старта в сезоне 2016 года подал в отставку. Выправлять ситуацию пришлось Кахаберу Цхададзе. Однако грузинский тренер не смог привести команду к чемпионству — снова второе место с отставанием от первого на два очка.
На сегодняшний день «Кайрат» отстает от лидирующей в чемпионате «Астаны» на четыре очка. Причем северяне имеют игру в запасе. В то же время Кахабер Цхададзе уже не работает в команде, уступив свое место малоизвестному испанскому тренеру Карлосу Ферреру. Это новое назначение и вызвало много вопросов у простых болельщиков и специалистов. Ведь «Кайрат» — бренд. И его должен возглавлять маститый тренер. Понятно, что таких непросто найти. Но квалифицированных тренеров, добивавшихся определенных успехов на клубном уровне, хватает. А Феррер даже не имеет опыта работы с профессиональными командами. Да, клуб сменил курс развития. Но это не значит, что совсем откажется от приглашения хороших легионеров. Без них та же талантливая молодежь просто увянет. Да и трудно представить, что «Кайрат» с такой сумасшедшей инфраструктурой готов пожертвовать призовыми местами ради роста перспективных футболистов. И не факт, что испанец продолжит возглавлять команду в следующем сезоне.
То ли дело «Астана». Угадала с приглашением Станимира Стойлова. Именно при болгарине северяне стали трехкратными чемпионами страны, а также добились успехов в еврокубках. Еще и в этом году, как минимум, выступят в групповой стадии Лиги Европы. Хотя желаем им сыграть в основной сетке Лиги чемпионов.
И что интересно, таких высоких результатов астанчане добивались и добиваются без надлежащей инфраструктуры, которая есть у принципиального соперника по чемпионату «Кайрата». А на главной футбольной арене столицы постелено искусственное покрытие, уступающее по всем характеристикам натуральному газону Центрального стадиона в Алматы.
Вот вам и парадокс. «Астана», не имеющая современной базы, успешна как на внутренней арене, так и в еврокубках. А «Кайрат» со своим инфраструктурным фундаментом не конкурентоспособен прежде всего в Европе.
Хочется верить, что это временное явление. Ну, не заслуживает «Кайрат» такой участи. Клубу и вправду следовало пойти на перезагрузку, но с таким расчетом, чтобы впоследствии сделать правильный выбор в тренерском вопросе. «Астане» в свою очередь нелишне задуматься о своем
А так, хотелось бы и дальше видеть спортивное соперничество «Астаны» и «Кайрата». К тому же достойная конкуренция во внутреннем чемпионате позволяет в хорошем игровом тонусе подойти к еврокубковому сезону.
Напомним, что 7 августа «Астана» на своем поле встретится с «Ордабасы» в рамках перенесенного матча 22-го тура. На данный момент астанчане занимают первое место в таблице и на четыре очка опережают «Кайрат». В Лиге чемпионов команда Станимира Стойлова успешно дошла до стадии раунда
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