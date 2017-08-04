«Астана» vs «Кайрат». Футбольный парадокс

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Астана» и «Кайрат» — ведущие клубы Казахстана. В своих составах имеют достаточно хороших игроков. При этом один из них успешно выступает в премьер-лиге и на международной арене, а другой на этих фронтах не может добиться существенного успеха. О парадоксальном явлении между ними рассказывает корреспондент Vesti.kz.

В нулевых у «Кайрата» хватало проблем, в том числе финансовых. Но перед сезоном-2004 у команды появился серьезный спонсор, вследствие чего в Алматы начали приезжать лучшие казахстанские футболисты того периода. Результат не заставил себя долго ждать, кайратовцы отпраздновали чемпионство, которое не смогли отстоять в будущем году. Хотя состав остался прежним. Однако многие игроки, откровенно говоря, перестали вкалывать на тренировках, что не могло не отразиться на итоговом результате — только третье место в 2005 году.

Все это привело к тому, что от клуба в дальнейшем отвернулся спонсор. Поспешно покидали команду как легионеры, так и местные звезды. Между тем, «Кайрат» уже не решал амбициозных задач, болтаясь в середины таблицы. Даже как-то вылетел в первую лигу.

С приходом Кайрата Боранбаева клуб расцвел во всех отношениях. Появилось не только стабильное финансирование, но и современная инфраструктура с академией. Также стали приглашаться добротные игроки.

По-настоящему «Кайрат» подтянулся к когорте сильнейших клубов страны в 2013 году, когда на пост главного тренера был приглашен Владимир Вайсс. Правда, перед словаком не ставилась задача выиграть золотые медали в дебютный сезон. Ее обозначили только на третий год его работы в Алматы. И надо заметить, что кайратовцы были как никогда близки к завоеванию чемпионского титула премьер-лиги-2015. Но за четыре тура до конца чемпионата утратили преимущество в четыре очка и довольствовались только серебряными медалями. Астанчане их обошли в таблице всего на один пункт.

Потом, как известно, словака сменил российский специалист Александр Бородюк, но после неудачного старта в сезоне 2016 года подал в отставку. Выправлять ситуацию пришлось Кахаберу Цхададзе. Однако грузинский тренер не смог привести команду к чемпионству — снова второе место с отставанием от первого на два очка.

На сегодняшний день «Кайрат» отстает от лидирующей в чемпионате «Астаны» на четыре очка. Причем северяне имеют игру в запасе. В то же время Кахабер Цхададзе уже не работает в команде, уступив свое место малоизвестному испанскому тренеру Карлосу Ферреру. Это новое назначение и вызвало много вопросов у простых болельщиков и специалистов. Ведь «Кайрат» — бренд. И его должен возглавлять маститый тренер. Понятно, что таких непросто найти. Но квалифицированных тренеров, добивавшихся определенных успехов на клубном уровне, хватает. А Феррер даже не имеет опыта работы с профессиональными командами. Да, клуб сменил курс развития. Но это не значит, что совсем откажется от приглашения хороших легионеров. Без них та же талантливая молодежь просто увянет. Да и трудно представить, что «Кайрат» с такой сумасшедшей инфраструктурой готов пожертвовать призовыми местами ради роста перспективных футболистов. И не факт, что испанец продолжит возглавлять команду в следующем сезоне. Как-никак контракт подписан до конца нынешнего года. Другое дело, что «Кайрат» просто не нашел своего тренера после отставки Владимира Вайсса.

То ли дело «Астана». Угадала с приглашением Станимира Стойлова. Именно при болгарине северяне стали трехкратными чемпионами страны, а также добились успехов в еврокубках. Еще и в этом году, как минимум, выступят в групповой стадии Лиги Европы. Хотя желаем им сыграть в основной сетке Лиги чемпионов.

И что интересно, таких высоких результатов астанчане добивались и добиваются без надлежащей инфраструктуры, которая есть у принципиального соперника по чемпионату «Кайрата». А на главной футбольной арене столицы постелено искусственное покрытие, уступающее по всем характеристикам натуральному газону Центрального стадиона в Алматы.

Вот вам и парадокс. «Астана», не имеющая современной базы, успешна как на внутренней арене, так и в еврокубках. А «Кайрат» со своим инфраструктурным фундаментом не конкурентоспособен прежде всего в Европе.

Хочется верить, что это временное явление. Ну, не заслуживает «Кайрат» такой участи. Клубу и вправду следовало пойти на перезагрузку, но с таким расчетом, чтобы впоследствии сделать правильный выбор в тренерском вопросе. «Астане» в свою очередь нелишне задуматься о своем материально-техническом оснащении. Все-таки клуб потихоньку становится узнаваемым в еврокубках, и в этой связи просто обязан вложиться в строительство новой базы.

А так, хотелось бы и дальше видеть спортивное соперничество «Астаны» и «Кайрата». К тому же достойная конкуренция во внутреннем чемпионате позволяет в хорошем игровом тонусе подойти к еврокубковому сезону.