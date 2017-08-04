К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает A Bola, после завершения сделки по Неймару парижский клуб попытается укрепить вратарскую линию. В сферу интересов парижан попал 24-летний словенец Облак.

По данным источника, руководство «ПСЖ» уже встречалось с агентом игрока. Сумма отступных за вратаря составляет 100 миллионов евро.