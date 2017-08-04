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4 августа 2017, 11:52 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Облак — следующая трансферная цель «ПСЖ»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак станет следующей трансферной целью «ПСЖ».

Вратарь <span class=error>Атлетико</span> Ян <span class=error>Облак</span> станет следующей трансферной целью <span class=error>ПСЖ</span>. Увеличить
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Как сообщает A Bola, после завершения сделки по Неймару парижский клуб попытается укрепить вратарскую линию. В сферу интересов парижан попал 24-летний словенец Облак.

По данным источника, руководство «ПСЖ» уже встречалось с агентом игрока. Сумма отступных за вратаря составляет 100 миллионов евро.

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Фурсенко: Трансфер Неймара — за гранью приличия, но спрос рождает предложение

Фурсенко: Трансфер Неймара — за гранью приличия, но спрос рождает предложение

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Деньги, заплаченные бразильским нападающим Неймаром испанской «Барселоне» за досрочное расторжение контракта, — за гранью приличия, но его переход во французский ПСЖ вряд ли негативно скажется на европейском трансферном рынке. Такое мнение ТАСС высказал президент российского футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко.
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