Облак — следующая трансферная цель «ПСЖ»
Вратарь «Атлетико» Ян Облак станет следующей трансферной целью «ПСЖ».
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Как сообщает A Bola, после завершения сделки по Неймару парижский клуб попытается укрепить вратарскую линию. В сферу интересов парижан попал 24-летний словенец Облак.
По данным источника, руководство «ПСЖ» уже встречалось с агентом игрока. Сумма отступных за вратаря составляет 100 миллионов евро.
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