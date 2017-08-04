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4 августа 2017, 11:51 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Бывший хавбек «Спартака» продолжит карьеру в Японии

Экс-полузащитник «Спартака-2» Иппэй Синодзука стал игроком «Йокогама Ф. Маринос», информирует клубная пресс-служба.

<nobr>Экс-полузащитник</nobr> Спартака-2 <span class=error>Иппэй</span> <span class=error>Синодзука</span> стал игроком Йокогама Ф. <span class=error>Маринос</span>. Увеличить
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Подробности сделки не сообщаются. К новой команде хавбек, имеющий российское и японское гражданство, присоединится сегодня.

9 июня «Спартак» объявил об уходе Синодзуки из команды после истечения контракта.
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