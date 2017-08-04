Дэвид Мейлер: Слуцкий стал глотком свежего воздуха для нас

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По словам игрока, команду подкупает то, что россиянин за полгода выучил английский язык.

— Меня Слуцкий впечатлил сразу, как только он устроился на работу, — цитирует пресс-служба клуба Мейлера. — Он был глотком свежего воздуха для нас. Что касается его стиля, то он отличается от предыдущих тренеров, при которых я работал здесь. Это здорово, потому что это помогает улучшить ваши игровые качества.

Он очень живой, дружелюбный и доступный, но я думаю, что самое главное в нем — это то, что он до января не мог по-английски сказать ни слова! Сейчас август, а он выучил совершенно новый язык. Его английский более или менее совершенен, и он говорит намного лучше, чем большинство игроков, включая меня! Уважаю его за это — он показывает свою решимость и желание быть успешными здесь, в английском футболе.

Его трудовая этика непревзойденна. У нас есть возможность наблюдать за тренировками, он усердно работает во время предсезонки. Ребят подкупает то, что он пытается сделать здесь, и мы все были впечатлены им.

Он заставляет тебя играть за него. Он заставляет вас хотеть выигрывать. Не каждый менеджер такой! Очевидно, он говорил о переходе еще нескольких игроков, чтобы укрепить команду. Это, конечно, отлично, но у нас уже есть сильная основа. Перед началом сезона все настроены позитивно. Мы с нетерпением ждем этой кампании.