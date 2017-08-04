Дэвид Мейлер: Слуцкий стал глотком свежего воздуха для нас
Полузащитник «Халл Сити» Дэвид Мейлер рассказал о том, что новый главный тренер Леонид Слуцкий отличается от остальных специалистов.
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По словам игрока, команду подкупает то, что россиянин за полгода выучил английский язык.
— Меня Слуцкий впечатлил сразу, как только он устроился на работу, — цитирует
Он очень живой, дружелюбный и доступный, но я думаю, что самое главное в нем — это то, что он до января не мог
Его трудовая этика непревзойденна. У нас есть возможность наблюдать за тренировками, он усердно работает во время предсезонки. Ребят подкупает то, что он пытается сделать здесь, и мы все были впечатлены им.
Он заставляет тебя играть за него. Он заставляет вас хотеть выигрывать. Не каждый менеджер такой! Очевидно, он говорил о переходе еще нескольких игроков, чтобы укрепить команду. Это, конечно, отлично, но у нас уже есть сильная основа. Перед началом сезона все настроены позитивно. Мы с нетерпением ждем этой кампании.