Фурсенко: Трансфер Неймара — за гранью приличия, но спрос рождает предложение
МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Деньги, заплаченные бразильским нападающим Неймаром испанской «Барселоне» за досрочное расторжение контракта, — за гранью приличия, но его переход во французский ПСЖ вряд ли негативно скажется на европейском трансферном рынке. Такое мнение ТАСС высказал президент российского футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко.
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Неймар заплатил «Барселоне» €222 млн, которые, по данным СМИ, были ему выделены спонсорами ПСЖ для обхода правил финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). О переходе 25-летнего форварда во французский клуб было объявлено в четверг вечером.
На вопрос, может ли столь внушительная сумма обрушить европейский трансферный рынок, Фурсенко ответил: «Я не думаю. Дело в том, что экономика мирового футбола состоит из того, чтобы заплатить за игрока как можно больше, сделать на этом рекламу, а потом на имидже футболиста всячески зарабатывать, в том числе продавая футболки с его фамилией».
«Конечно, эти деньги — за гранью приличия, скажем так. Но спрос рождает предложение. Это обычная формула», — добавил президент «Зенита».
«У нас такая финансовая модель невозможна. За границей клубы зарабатывают за счет продажи телеправ, продаж атрибутики и так далее. А у нас ни первое, ни второе не являются приоритетным направлением с точки зрения пополнения бюджета. Надеюсь, через
«Сейчас для нас самое главное — подготовить нашу сборную к чемпионату мира. В частности, то, что делает Роберто Манчини в “Зените”, используя лучших наших футболистов, этому способствует. Очень сильная конкуренция, которая есть в “Зените”, заставляет всех стараться», — сказал президент «Зенита».
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