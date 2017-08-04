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4 августа 2017, 11:22 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Фурсенко: Трансфер Неймара — за гранью приличия, но спрос рождает предложение

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Деньги, заплаченные бразильским нападающим Неймаром испанской «Барселоне» за досрочное расторжение контракта, — за гранью приличия, но его переход во французский ПСЖ вряд ли негативно скажется на европейском трансферном рынке. Такое мнение ТАСС высказал президент российского футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко.

Президент Зенита считает что переход бразильца из Барселоны в ПСЖ вряд ли обрушит европейский трансферный рынок. Увеличить
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Неймар заплатил «Барселоне» €222 млн, которые, по данным СМИ, были ему выделены спонсорами ПСЖ для обхода правил финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). О переходе 25-летнего форварда во французский клуб было объявлено в четверг вечером.

На вопрос, может ли столь внушительная сумма обрушить европейский трансферный рынок, Фурсенко ответил: «Я не думаю. Дело в том, что экономика мирового футбола состоит из того, чтобы заплатить за игрока как можно больше, сделать на этом рекламу, а потом на имидже футболиста всячески зарабатывать, в том числе продавая футболки с его фамилией».

«Конечно, эти деньги — за гранью приличия, скажем так. Но спрос рождает предложение. Это обычная формула», — добавил президент «Зенита».

«У нас такая финансовая модель невозможна. За границей клубы зарабатывают за счет продажи телеправ, продаж атрибутики и так далее. А у нас ни первое, ни второе не являются приоритетным направлением с точки зрения пополнения бюджета. Надеюсь, через какое-то время все будет развиваться таким образом. Но, думаю, мы как всегда пойдем своим путем», — отметил Фурсенко.

«Сейчас для нас самое главное — подготовить нашу сборную к чемпионату мира. В частности, то, что делает Роберто Манчини в “Зените”, используя лучших наших футболистов, этому способствует. Очень сильная конкуренция, которая есть в “Зените”, заставляет всех стараться», — сказал президент «Зенита».

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