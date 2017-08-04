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4 августа 2017, 11:17 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Болельщики сжигают майки Неймара

Болельщики «Барселоны» остались недовольны переходом нападающего команды Неймара в «ПСЖ».

Болельщики Барселоны остались недовольны переходом нападающего команды <span class=error>Неймара</span> в <span class=error>ПСЖ</span>. Увеличить
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Протестуя против данного трансфера поклонники сине-гранатовых запустили акцию в социальных сетях, сжигая клубную футболку с именем футболиста на спине.

Ранее фанаты «Барселоны» возле стадиона «Камп Ноу» расклеивали листовки с изображением футболиста и подписью «предатель». Неймар накануне выкупил свой контракт у каталонцев за 222 миллиона евро, после чего оформил свой переход в «ПСЖ».

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