Болельщики сжигают майки Неймара

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Протестуя против данного трансфера поклонники сине-гранатовых запустили акцию в социальных сетях, сжигая клубную футболку с именем футболиста на спине.

Ранее фанаты «Барселоны» возле стадиона «Камп Ноу» расклеивали листовки с изображением футболиста и подписью «предатель». Неймар накануне выкупил свой контракт у каталонцев за 222 миллиона евро, после чего оформил свой переход в «ПСЖ».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">En Barcelona están que arden con NEYMAR: Los aficionados ya queman camisetas con el '11' ▶ <a href="https://t.co/Ccf1oxufii">https://t.co/Ccf1oxufii</a> <a href="https://t.co/aE7OqYokPy">pic.twitter.com/aE7OqYokPy</a></p>— MARCA TV (@MARCATV) <a href="https://twitter.com/MARCATV/status/893134649223991296">3 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>