Болельщики сжигают майки Неймара
Болельщики «Барселоны» остались недовольны переходом нападающего команды Неймара в «ПСЖ».
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Протестуя против данного трансфера поклонники
Ранее фанаты «Барселоны» возле стадиона «Камп Ноу» расклеивали листовки с изображением футболиста и подписью «предатель». Неймар накануне выкупил свой контракт у каталонцев за 222 миллиона евро, после чего оформил свой переход в «ПСЖ».
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