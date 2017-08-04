10 самых громких трансферов «ПСЖ»: от Златана до Неймара
222-миллионный Неймар — кульминация 5-летней ковровой бомбардировки трансферного рынка в исполнении «ПСЖ».
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«Не в деньгах счастье». Пожалуй, эта пословица далеко не для команды из Парижа. Своё счастье «ПСЖ» ищет именно в приобретении новых высококлассных игроков. Начиная с 2011 года из сезона в сезон парижане с упорством, достойным лучшего применения, скупают состоявшихся или будущих мировых звёзд.
Неймар
Из «Барселоны» за € 222 млн — лето-2017
«Финита ля комедия!» Завершён этот долгий и самый резонансный трансфер «ПСЖ», сравнимый разве что со взрывом бомбы. € 105 млн — самый дорогой футбольный трансфер… Так было до вчерашнего дня. Могли бы Погба и руководство «Манчестер Юнайтед» тогда подумать, что их рекордная на тот момент сумма будет перебита больше чем в два раза? Отец Неймара мог.
Что ж, звёздный бразилец во Франции. Нужно ли говорить, насколько этот игрок необходим «ПСЖ», какие роли будет выполнять и впишется ли в коллектив? Для Неймара такие вопросы априори неуместны. Латиноамериканская компания парижан должна душевно встретить Неймара, а Лукас и вовсе постелет своему соотечественнику ковровую дорожку прямиком до левого фланга. А тем временем летняя канитель обернулась для «Барселоны» большой потерей. Возможно, футбольные фанаты увидят новый громкий трансфер, только уже в стан
Дани Алвес
Свободный агент — лето-2017
Бери, пока дают! Действительно, зачем платить, когда можно получить бесплатно? Так и получилось с бразильским защитником, перешедшим из «Ювентуса» на правах свободного агента. Как бы Алвеса ни звал в «Манчестер Сити» любимый тренер Хосеп Гвардиола, как бы Алвес ни хотел вновь поработать под его руководством, конечное решение латиноамериканца приняло другой оборот. Мало того что сам трансфер Дани Алвеса обрушился неожиданно, поскольку игрок стал неотъемлемым звеном «Юве» буквально недавно и уж точно не должен был так сразу уходить. Так ещё и такой манёвр: от английского клуба к французскому, от Гвардиолы к Эмери. С другой стороны, общительного бразильца можно понять. В «ПСЖ» уже играют Силва, Маркиньос, Максвелл и Моура Лукас. Выбор Дани Алвеса пал в пользу друзей. И надо бы не забыть ещё один момент. Пусть новичок парижан и говорит, что дело не в деньгах, но 12 млн евро в год — совсем не слабая мотивация для перехода.
Дэвид Бекхэм
Свободный агент — зима-2013
Спустя шесть долгих лет пребывания в Америке Бекхэм вернулся в европейский чемпионат. Пусть это был «ПСЖ». Главное — болельщики вновь смогли насладиться игрой звезды. Французскому клубу тогда завидовали, я думаю, все! Бесплатно получить Дэвида Бекхэма… Причём в свои 37 лет английский полузащитник всё так же блестяще владел пасом, ударом и видением игры. Безусловно, он не был таким же мобильным, как Марко Верратти сейчас. Но он выходил в стартовом составе против «Барсы» в ¼ Лиги чемпионов. Это о многом говорит.
Златан Ибрагимович
Из «Милана» за € 21 млн — лето-2012
Честно говоря, не думал, что Златан Ибрагимович окажется так рано в нашем списке. Ведь если взглянуть на хронологию его переходов, то позапрошлая покупка золотого шведа обошлась «Барселоне» в € 69,5 млн Потом за 24 в «Милан» и, наконец, за 21 в парижскую команду. Ну, допустим он подешевел. Но разве он стал от этого менее крутым, а его переходы менее громкими? Куда бы он ни перешёл, за какие бы деньги его ни покупали и какую зарплату бы ни платили, Златан всегда останется Златаном. Футбольной общественности этот игрок при любых обстоятельствах будет интересен. И переезд шведа в «ПСЖ», без сомнений, являлся и является трансферной бомбой для французского клуба. Интересно, что Ибрагимович провёл в стане парижан четыре года, а это, к слову, самый долгий срок в одной команде за всю его карьеру.
Лукас Моура
Из «Сан-Паулу» за € 40 млн — зима-2013
Отличный молодой игрок, который в
Юлиан Дракслер
Из «Вольфсбурга» за € 40 млн — зима-2017
Совсем недавний трансфер подающего большие надежды немецкого полузащитника в стан «ПСЖ». «Я уверен, что принял правильное решение. “ПСЖ” — клуб с большим потенциалом. Я хочу развиваться и, так же как и клуб, достигнуть высочайшего уровня в Европе». Несмотря на шквал критики, который обрушился на Дракслера, с немцем я соглашусь. Каких высот мог достичь Юлиан, играя в «Шальке 04» или в «Вольфсбурге»? Футболист раскрылся довольно рано, и ему действительно пора было двигаться дальше. Да, он получает во Франции гораздо больше, и, возможно, это стало одной из главных причин перехода. Но позвольте. «ПСЖ» не та команда, в которой можно получать большие деньги и ничего не делать. Клуб из года в год отлично смотрится в Лиге чемпионов, несмотря на то что Лига 1 до недавнего времени была не самым сильным чемпионатом. Плюс не стоит забывать, что Дракслер сознательно шёл во французскую команду, зная о конкуренции на фланге с тем же Лукасом Моурой. В любом случае трансфер получился весьма громким. Большие деньги и загубленный талант — причина всех разговоров во время подобных переходов. Однако мы всё уже успели увидеть, каков немец в «ПСЖ». И разговоров о потухшей звёздочке быть не должно… Пока что, по крайней мере.
Хавьер Пасторе
Из «Палермо» за € 42 млн — лето-2011
«Новый Лео Месси из “Палермо”», — так его в своё время называли многие эксперты. В сицилийской команде Хавьер Пасторе
Тьяго Силва
За «Милан» за € 42 млн — лето 2012
Вот так бывает — московское «Динамо» покупает бразильца в 2005 году за € 3,5 млн, а через семь лет его забирает «ПСЖ», заплатив в 12 раз больше! Тьяго Силва ещё в «Милане» показал себя великолепным защитником, встав рядом на поле с великим, но уже заканчивающим европейскую карьеру, Алессандро Нестой. Если порыться в архиве, можно найти комментарии опечаленных и недоумевающих игроков итальянской команды. «Тьяго Сильва — лучший защитник в мире. команда понесла большую потерю» или «Зачем было продавать Тьяго Силву? Он мог в будущем стать капитаном “Милана”, настоящим лидером». Если проводить параллели, то это сопоставимо уходу Серхио Рамоса из «Реала» лет так
Давид Луис
Из «Челси» за € 49,5 млн — лето 2014
Ещё один бразилец и ещё один центральный защитник. «ПСЖ» на тот момент действительно не доставало одного хорошего центрального защитника. Тьяго Силва очень хорош, но не настолько, чтобы в одиночку тащить в центре обороны. Был у французов и Бишевац, и Лугано, и Алекс. Но разве это уровень звёздного парижского клуба? И, рассматривая все возможные варианты, «ПСЖ» выбирает наиболее оптимальный, в лице Давида Луиса. Для Моуриньо он — игрок запаса и балласт, а для
Анхель Ди Мария
Из «МЮ» за € 63 млн — лето 2015
Ох, и наводит же шороху этот аргентинский полузащитник в футбольном трансферном мире! Всё у него
Эдинсон Кавани
Из «Наполи» за € 64,5 млн — лето 2013
Потрясающий быстрый и забивной форвард итальянского «Наполи». Кто им только не интересовался на тот момент: «Реал», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Челси». Последние и вовсе были ближе всех к подписанию. Почему же столько внимания было к Кавани? Уже не самый молодой футболист демонстрировал великолепные бомбардирские способности. За 138 проведённых игр в «Наполи», уругвайский нападающий отличился аж 104 раза! Ну, желание некоторых команд купить Эдинсона ещё можно было объяснить. Однако зачем он оказался нужен парижанам? «У вас ведь есть Златан!», — говорили многие тогда. Но руководство «ПСЖ» смотрело на мир другими глазами и решило, что им крайне необходим уругваец. 64 миллиона — сумма на загляденье! Уж за такие деньги нужно брать игрока, который будет играть. И, всё же, вышло так, как многие и предполагали. Кавани не стал игроком основы. Тягаться с Ибрагимовичем — непосильная задача. Ты или на скамейке сиди, или тихонько рядом изредка побегай. А что дальше произошло, вы и сами прекрасно знаете. Швед ушёл, и громкий трансфер оказался ненапрасным!
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