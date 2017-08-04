10 самых громких трансферов «ПСЖ»: от Златана до Неймара

«Не в деньгах счастье». Пожалуй, эта пословица далеко не для команды из Парижа. Своё счастье «ПСЖ» ищет именно в приобретении новых высококлассных игроков. Начиная с 2011 года из сезона в сезон парижане с упорством, достойным лучшего применения, скупают состоявшихся или будущих мировых звёзд.

Неймар

Из «Барселоны» за € 222 млн — лето-2017



«Финита ля комедия!» Завершён этот долгий и самый резонансный трансфер «ПСЖ», сравнимый разве что со взрывом бомбы. € 105 млн — самый дорогой футбольный трансфер… Так было до вчерашнего дня. Могли бы Погба и руководство «Манчестер Юнайтед» тогда подумать, что их рекордная на тот момент сумма будет перебита больше чем в два раза? Отец Неймара мог.

Что ж, звёздный бразилец во Франции. Нужно ли говорить, насколько этот игрок необходим «ПСЖ», какие роли будет выполнять и впишется ли в коллектив? Для Неймара такие вопросы априори неуместны. Латиноамериканская компания парижан должна душевно встретить Неймара, а Лукас и вовсе постелет своему соотечественнику ковровую дорожку прямиком до левого фланга. А тем временем летняя канитель обернулась для «Барселоны» большой потерей. Возможно, футбольные фанаты увидят новый громкий трансфер, только уже в стан сине-гранатовых. Но это будет совсем другая история.

Дани Алвес

Свободный агент — лето-2017



Бери, пока дают! Действительно, зачем платить, когда можно получить бесплатно? Так и получилось с бразильским защитником, перешедшим из «Ювентуса» на правах свободного агента. Как бы Алвеса ни звал в «Манчестер Сити» любимый тренер Хосеп Гвардиола, как бы Алвес ни хотел вновь поработать под его руководством, конечное решение латиноамериканца приняло другой оборот. Мало того что сам трансфер Дани Алвеса обрушился неожиданно, поскольку игрок стал неотъемлемым звеном «Юве» буквально недавно и уж точно не должен был так сразу уходить. Так ещё и такой манёвр: от английского клуба к французскому, от Гвардиолы к Эмери. С другой стороны, общительного бразильца можно понять. В «ПСЖ» уже играют Силва, Маркиньос, Максвелл и Моура Лукас. Выбор Дани Алвеса пал в пользу друзей. И надо бы не забыть ещё один момент. Пусть новичок парижан и говорит, что дело не в деньгах, но 12 млн евро в год — совсем не слабая мотивация для перехода.

Дэвид Бекхэм

Свободный агент — зима-2013



Спустя шесть долгих лет пребывания в Америке Бекхэм вернулся в европейский чемпионат. Пусть это был «ПСЖ». Главное — болельщики вновь смогли насладиться игрой звезды. Французскому клубу тогда завидовали, я думаю, все! Бесплатно получить Дэвида Бекхэма… Причём в свои 37 лет английский полузащитник всё так же блестяще владел пасом, ударом и видением игры. Безусловно, он не был таким же мобильным, как Марко Верратти сейчас. Но он выходил в стартовом составе против «Барсы» в ¼ Лиги чемпионов. Это о многом говорит.

Златан Ибрагимович

Из «Милана» за € 21 млн — лето-2012



Честно говоря, не думал, что Златан Ибрагимович окажется так рано в нашем списке. Ведь если взглянуть на хронологию его переходов, то позапрошлая покупка золотого шведа обошлась «Барселоне» в € 69,5 млн Потом за 24 в «Милан» и, наконец, за 21 в парижскую команду. Ну, допустим он подешевел. Но разве он стал от этого менее крутым, а его переходы менее громкими? Куда бы он ни перешёл, за какие бы деньги его ни покупали и какую зарплату бы ни платили, Златан всегда останется Златаном. Футбольной общественности этот игрок при любых обстоятельствах будет интересен. И переезд шведа в «ПСЖ», без сомнений, являлся и является трансферной бомбой для французского клуба. Интересно, что Ибрагимович провёл в стане парижан четыре года, а это, к слову, самый долгий срок в одной команде за всю его карьеру.

Лукас Моура

Из «Сан-Паулу» за € 40 млн — зима-2013



Отличный молодой игрок, который в Сан-Паулу в своё время вместе с Касемиро (игроком «Реала») зарекомендовал себя как перспективный и подающий надежды футболист. Вообще, в период с 2012 по 2014 год интерес к бразильцам у европейских клубов резко возрос, причём покупать их начали за достаточно крупные суммы. И Лукас Моура не стал исключением. Это не Неймар, конечно, которого «Барса» в тот же период взяла за € 88 млн, но его маленькую копию «ПСЖ» всё равно получил.

Юлиан Дракслер

Из «Вольфсбурга» за € 40 млн — зима-2017



Совсем недавний трансфер подающего большие надежды немецкого полузащитника в стан «ПСЖ». «Я уверен, что принял правильное решение. “ПСЖ” — клуб с большим потенциалом. Я хочу развиваться и, так же как и клуб, достигнуть высочайшего уровня в Европе». Несмотря на шквал критики, который обрушился на Дракслера, с немцем я соглашусь. Каких высот мог достичь Юлиан, играя в «Шальке 04» или в «Вольфсбурге»? Футболист раскрылся довольно рано, и ему действительно пора было двигаться дальше. Да, он получает во Франции гораздо больше, и, возможно, это стало одной из главных причин перехода. Но позвольте. «ПСЖ» не та команда, в которой можно получать большие деньги и ничего не делать. Клуб из года в год отлично смотрится в Лиге чемпионов, несмотря на то что Лига 1 до недавнего времени была не самым сильным чемпионатом. Плюс не стоит забывать, что Дракслер сознательно шёл во французскую команду, зная о конкуренции на фланге с тем же Лукасом Моурой. В любом случае трансфер получился весьма громким. Большие деньги и загубленный талант — причина всех разговоров во время подобных переходов. Однако мы всё уже успели увидеть, каков немец в «ПСЖ». И разговоров о потухшей звёздочке быть не должно… Пока что, по крайней мере.

Хавьер Пасторе

Из «Палермо» за € 42 млн — лето-2011



«Новый Лео Месси из “Палермо”», — так его в своё время называли многие эксперты. В сицилийской команде Хавьер Пасторе по-настоящему феерил, показывая потрясающую технику во всех её проявлениях: пас, удар, обводка. Футболист казался сказочным, ведь с ростом под 1,90 не каждому удавалось и удаётся сейчас выполнять такие трюки на поле. Верилось, что аргентинец идеально впишется в тот, ещё не такой звёздный состав парижского клуба. И этот топ-трансфер свершился! В борьбе с лондонским «Челси», «ПСЖ» оказался сильнее и забрала-таки молодого гения. Жаль, что талант Хавьера Пасторе испортился и зачерствел так же быстро, как французский багет. Вполне возможно, аргентинец вскоре покинет команду, что для него будет правильным решением. Но можно сказать наверняка — этот трансфер будет уже не таким громким и дорогостоящим, как шестью годами ранее.

Тьяго Силва

За «Милан» за € 42 млн — лето 2012

Вот так бывает — московское «Динамо» покупает бразильца в 2005 году за € 3,5 млн, а через семь лет его забирает «ПСЖ», заплатив в 12 раз больше! Тьяго Силва ещё в «Милане» показал себя великолепным защитником, встав рядом на поле с великим, но уже заканчивающим европейскую карьеру, Алессандро Нестой. Если порыться в архиве, можно найти комментарии опечаленных и недоумевающих игроков итальянской команды. «Тьяго Сильва — лучший защитник в мире. команда понесла большую потерю» или «Зачем было продавать Тьяго Силву? Он мог в будущем стать капитаном “Милана”, настоящим лидером». Если проводить параллели, то это сопоставимо уходу Серхио Рамоса из «Реала» лет так восемь-девять назад. Кто знает, не продай тогда Силву и Ибрагимовича в «ПСЖ», как бы дальше развивалась история итальянского клуба? Но спорт, как говорится, сослагательного наклонения не любит. А бразилец тем временем, так и продолжает быть одним из лучших защитников мира!

Давид Луис

Из «Челси» за € 49,5 млн — лето 2014



Ещё один бразилец и ещё один центральный защитник. «ПСЖ» на тот момент действительно не доставало одного хорошего центрального защитника. Тьяго Силва очень хорош, но не настолько, чтобы в одиночку тащить в центре обороны. Был у французов и Бишевац, и Лугано, и Алекс. Но разве это уровень звёздного парижского клуба? И, рассматривая все возможные варианты, «ПСЖ» выбирает наиболее оптимальный, в лице Давида Луиса. Для Моуриньо он — игрок запаса и балласт, а для кого-то — отличное усиление. Бразильцем на тот момент интересовались «Барселона», «Бавария» и «ПСЖ». Зачем сидеть на скамейке, когда такие клубы нуждаются в тебе, правильно? Луис выбрал Францию. Наверное, во много из-за хорошего напарника, соотечественника и просто напросто одного из лучших защитников мира. Кстати, у парижан интересная политика. Они во второй раз приобрели у «Челси» бразильского центрального защитника, бьющего штрафные. Для тех, кто забыл: речь идёт об Алексе. И что ещё самое интересно, они оба покинули команду. Только Луис обратно в «Челси», а Алекс сначала в «Милан», а потом и вовсе завершил карьеру. Подводя итог по Давиду Луису — его покупку можно назвать одной из самых громких не только в «ПСЖ», но и в мире, как минимум из-за стоимости. На данный момент этот переход входит в петёрку самых дорогих трансферов защитников за всю историю. Опережают лишь его три футболиста, приобретённых «Манчестер Сити»: Кайл Уокер (€ 51 млн) и Джон Стоунз (€ 55,6 млн) и Бенджамин Менди (€ 57,5 млн).

Анхель Ди Мария

Из «МЮ» за € 63 млн — лето 2015



Ох, и наводит же шороху этот аргентинский полузащитник в футбольном трансферном мире! Всё у него когда-то шло гладко в мадридском «Реале». Не знал Анхель бед, пока испанский клуб не приобрёл в свой состав другого высококлассного игрока. Гарет Бейл буквально смёл своего конкурента с правого фланга и не оставил никаких шансов аргентинцу. Ну, поиграл Ди Мария центральным атакующим полузащитником. А родное место-то там, справа! Как бы он не уверял, что готов остаться в стане «сливочных» и продолжать побеждать с командой, всё равно уйти пришлось. Ещё в 2014 году им интересовался «ПСЖ», но что-то как-то не задалось. Нужно было и Лавесси с Кавани продать для финансового фэйр-плэй, да ещё и заплатить € 65 млн. Тогда французы к трансферному буму не было готовы, откровенно говоря. И тут «Манчестер Юнайтед» аккуратно переманил Ди Марию в свой состав, надеясь на серьёзное усиление фланга. Но вышло так, что Анхель именно в «МЮ», именно под руководством Ван Гала провёл, возможно, самый плохой и непродуктивный сезон в игровой карьере. Настало время «ПСЖ». Парижане хоть и купили аргентинца дешевле ценника прошлого года, но сделали его самым дорогим футболистом в истории футбола по суммарной стоимости всех трансферов! Это ли не громкий переход, друзья?

Эдинсон Кавани

Из «Наполи» за € 64,5 млн — лето 2013

Потрясающий быстрый и забивной форвард итальянского «Наполи». Кто им только не интересовался на тот момент: «Реал», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Челси». Последние и вовсе были ближе всех к подписанию. Почему же столько внимания было к Кавани? Уже не самый молодой футболист демонстрировал великолепные бомбардирские способности. За 138 проведённых игр в «Наполи», уругвайский нападающий отличился аж 104 раза! Ну, желание некоторых команд купить Эдинсона ещё можно было объяснить. Однако зачем он оказался нужен парижанам? «У вас ведь есть Златан!», — говорили многие тогда. Но руководство «ПСЖ» смотрело на мир другими глазами и решило, что им крайне необходим уругваец. 64 миллиона — сумма на загляденье! Уж за такие деньги нужно брать игрока, который будет играть. И, всё же, вышло так, как многие и предполагали. Кавани не стал игроком основы. Тягаться с Ибрагимовичем — непосильная задача. Ты или на скамейке сиди, или тихонько рядом изредка побегай. А что дальше произошло, вы и сами прекрасно знаете. Швед ушёл, и громкий трансфер оказался ненапрасным!