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4 августа 2017, 9:35 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Кайрат Боранбаев разъяснил ситуацию с Владимиром Вайссом

Руководитель алматинского «Кайрата» Кайрат Боранбаев в своем Instagram прокомментировал слухи о том, что команда ведет переговоры со словацким специалистом Владимиром Вайссом.

Руководитель <span class=error>алматинского</span> <span class=error>Кайрата</span> <span class=error>Кайрат</span> Боранбаев в своем Instagram прокомментировал слухи о том что команда ведет переговоры со словацким специалистом Владимиром <span class=error>Вайссом</span>. Увеличить
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«Хотел бы прояснить ситуацию и ответить на многочисленные вопросы в прессе и социальных сетях относительно возможного возвращения Владимира Вайсса на пост главного тренера ФК “Кайрат”. Можем точно заверить, что это не является достоверной информацией, так как клубом переговоры с Владимиром Вайсом не ведутся и его кандидатура на пост главного тренера ФК “Кайрат” не рассматривается. На данный момент, мы полностью сосредоточены на работе с командой вместе с нынешним главным тренером Карлосом Алосом Феррером», — написал Боранбаев.

Напомним, некоторые казахстанские СМИ ранее опубликовали информация о желании «Кайрата» вернуть своего бывшего главного тренера.

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