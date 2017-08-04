Кайрат Боранбаев разъяснил ситуацию с Владимиром Вайссом
Руководитель алматинского «Кайрата» Кайрат Боранбаев в своем Instagram прокомментировал слухи о том, что команда ведет переговоры со словацким специалистом Владимиром Вайссом.
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«Хотел бы прояснить ситуацию и ответить на многочисленные вопросы в прессе и социальных сетях относительно возможного возвращения Владимира Вайсса на пост главного тренера ФК “Кайрат”. Можем точно заверить, что это не является достоверной информацией, так как клубом переговоры с Владимиром Вайсом не ведутся и его кандидатура на пост главного тренера ФК “Кайрат” не рассматривается. На данный момент, мы полностью сосредоточены на работе с командой вместе с нынешним главным тренером Карлосом Алосом Феррером», — написал Боранбаев.
Напомним, некоторые казахстанские СМИ ранее опубликовали информация о желании «Кайрата» вернуть своего бывшего главного тренера.
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