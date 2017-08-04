Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30582469/
4 августа 2017, 9:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Фекир о переходе Неймара: Уйти из «Барселоны» ради Лиги 1 — просто безумие

Нападающий «Лиона» Набиль Фекир выразил недоумение по поводу перехода форварда «Барселоны» Неймара в «ПСЖ».

Нападающий Лиона <span class=error>Набиль</span> <span class=error>Фекир</span> выразил недоумение по поводу перехода форварда Барселоны <span class=error>Неймара</span> в <span class=error>ПСЖ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Уйти из “Барселоны”, где есть Месси и Суарес, ради Лиги 1 — это просто безумие. Впрочем, в составе “ПСЖ” тоже есть хорошие футболисты. Неймар делает то, что ему нравится. Это его личный выбор», — приводит слова Фекира Sports.fr.

Неймар стал самым дорогим игроком в истории футбола. Парижане отдали за него € 222 млн. Нападающий подписал с французским клубом пятилетний контракт.

Игроком «Барселоны» Неймар являлся с 2013 года. За сине-гранатовых он провёл 186 матчей и забил 105 мячей.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Ла Лига отклонила платёж «ПСЖ» за Неймара в размере € 222 млн!

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Ла Лига отклонила платёж «ПСЖ» за Неймара в размере € 222 млн!