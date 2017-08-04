Фекир о переходе Неймара: Уйти из «Барселоны» ради Лиги 1 — просто безумие
Нападающий «Лиона» Набиль Фекир выразил недоумение по поводу перехода форварда «Барселоны» Неймара в «ПСЖ».
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«Уйти из “Барселоны”, где есть Месси и Суарес, ради Лиги 1 — это просто безумие. Впрочем, в составе “ПСЖ” тоже есть хорошие футболисты. Неймар делает то, что ему нравится. Это его личный выбор», — приводит слова Фекира Sports.fr.
Неймар стал самым дорогим игроком в истории футбола. Парижане отдали за него € 222 млн. Нападающий подписал с французским клубом пятилетний контракт.
Игроком «Барселоны» Неймар являлся с 2013 года. За
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