«Галатасарай» рассчитывает заполучить Насри

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Как сообщает Goal, «Галатасарай» включился в борьбу с «Ромой» и «Ниццей» за 30-летнего француза. Стамбульский клуб уже начал переговоры по трансферу футболиста.

Ранее в СМИ появилась информация, что игроки английского клуба не хотят, чтобы хавбек оставался в команде, поэтому Самир за 13 миллионов евро может сменить клубную прописку.

В прошлом сезоне Насри выступал на правах аренды за «Севилью», проведя 30 матчей и забив три мяча. Испанский клуб решил не выкупать контракт игрока.