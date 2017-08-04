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4 августа 2017, 9:16 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Галатасарай» рассчитывает заполучить Насри

Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри может продолжить карьеру в Турции.

Полузащитник Манчестер Сити <span class=error>Самир</span> <span class=error>Насри</span> может продолжить карьеру в Турции. Увеличить
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Как сообщает Goal, «Галатасарай» включился в борьбу с «Ромой» и «Ниццей» за 30-летнего француза. Стамбульский клуб уже начал переговоры по трансферу футболиста.

Ранее в СМИ появилась информация, что игроки английского клуба не хотят, чтобы хавбек оставался в команде, поэтому Самир за 13 миллионов евро может сменить клубную прописку.

В прошлом сезоне Насри выступал на правах аренды за «Севилью», проведя 30 матчей и забив три мяча. Испанский клуб решил не выкупать контракт игрока.

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