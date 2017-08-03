«ПСЖ» подписал 5-летний контракт с нападающим сборной Бразилии по футболу Неймаром
МОСКВА, 3 авг —
Р-Спорт. Французский «Пари Сен-Жермен» подписал 5-летний контракт с нападающим сборной Бразилии по футболу Неймаром, сообщается в официальном аккаунте клуба в Instagram.
Ранее в четверг представители Неймара выкупили у «Барселоны» контракт футболиста за 222 миллиона евро.
Неймар перешел в «Барселону» летом 2013 года из «Сантоса». В составе испанского клуба он дважды побеждал в чемпионате Испании, трижды в Кубке страны, по разу в Лиге чемпионов, Суперкубке Испании и УЕФА, клубном чемпионате мира.
В минувшем сезоне 25-летний нападающий забил 20 голов в 45 матчах за «Барселону».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter