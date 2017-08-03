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3 августа 2017, 22:59 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«ПСЖ» подписал 5-летний контракт с нападающим сборной Бразилии по футболу Неймаром

МОСКВА, 3 авг — Р-Спорт. Французский «Пари Сен-Жермен» подписал 5-летний контракт с нападающим сборной Бразилии по футболу Неймаром, сообщается в официальном аккаунте клуба в Instagram.

Ранее в четверг представители Неймара выкупили у «Барселоны» контракт футболиста за 222 миллиона евро.

Неймар перешел в «Барселону» летом 2013 года из «Сантоса». В составе испанского клуба он дважды побеждал в чемпионате Испании, трижды в Кубке страны, по разу в Лиге чемпионов, Суперкубке Испании и УЕФА, клубном чемпионате мира.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий забил 20 голов в 45 матчах за «Барселону».

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