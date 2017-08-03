Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30581189/
3 августа 2017, 22:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ихеаначо перешёл из «Манчестер Сити» в «Лестер»

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Келечи Ихеаначо в «Лестер Сити». Как сообщает пресс-служба «лис», контракт с футболистом рассчитан на пять лет.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но ранее английские СМИ сообщали, что сумма трансфера составит £ 25 млн (около € 27,9 млн).

Ихеаначо является воспитанником «Манчестер Сити», в который перебрался из Нигерии в 2014 году.

20-летний нигерийский форвард в 64 матчах за «горожан» забил 21 гол и помог команде выиграть Кубок лиги в 2016 году.

Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Лестер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Ла Лига отклонила платёж «ПСЖ» за Неймара в размере € 222 млн!

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Ла Лига отклонила платёж «ПСЖ» за Неймара в размере € 222 млн!