Ихеаначо перешёл из «Манчестер Сити» в «Лестер»

Финансовые условия сделки не разглашаются, но ранее английские СМИ сообщали, что сумма трансфера составит £ 25 млн (около € 27,9 млн).

Ихеаначо является воспитанником «Манчестер Сити», в который перебрался из Нигерии в 2014 году.

20-летний нигерийский форвард в 64 матчах за «горожан» забил 21 гол и помог команде выиграть Кубок лиги в 2016 году.

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