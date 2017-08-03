Игрок «Челси» потребовал продать его из-за конфликта с тренером
Адвокат футболиста Рикардо Кардосо заявил, что Диего Коста потребовал выставить его на трансфер. Об этом сообщает Agencia EFE.
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«Мы намерены использовать все юридические механизмы, чтобы заставить “Челси” нести ответственность за свое поведение и позволить Диего Косте уйти. Мы официально требуем выставить его на трансфер», — сказал Рикардо Кардосо.
Причиной требования стал конфликт Косты с тренером команды Антонио Конте. В конце прошлого сезона итальянец сообщилнападающему, что тот не будет иметь гарантированного места в стартовом составе и не входит в планы команды на следующий год.
В межсезонье «Челси» приобрел нападающего «Реала» Альваро Морату, после чего Коста объявил, что хочет уйти из «Челси». На игрока претендует «Милан», который пока не смог купить ни нападающего «Торино» Андреа Беллотти, ни форварда «Боруссии»
Сам испанец хотел бы перейти в «Атлетико», однако он не сможет сделать это летом. ФИФА
В прошлом сезоне Коста провел за «Челси» 42 матча и забил 22 гола, в том числе 20 голов в чемпионате Англии. Испанец перешел в «Челси» из «Атлетико» в 2014 году и стал в составе лондонского клуба двукратным чемпионом Англии.
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