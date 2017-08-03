Слуцкий объяснил, почему состав «Халл Сити» не пополнили российские футболисты

«Если говорить про игроков, то в Чемпионшипе в этом плане достаточно странная для меня ситуация. Клубы могут платить хорошие деньги за трансферы, но зарплаты игроков на порядок ниже, чем у ведущих игроков российских клубов. К тому же российским игрокам для разрешения играть в чемпионате Англии недостаточно даже 75% матчей за сборную, потому что Россия сегодня в рейтинге ФИФА ниже определённого места (в рейтинге ФИФА Россия занимает 62-е место. — Прим. «Чемпионата»). Чтобы приехал русский игрок, надо, чтобы он был игроком сборной, играл в Лиге чемпионов, стоил не меньше £ 10 млн, а его зарплата была в районе £ 2 млн. Куча требований. Это просто невозможно, потому что «Халл» не платит такие зарплаты и не делает такие трансферы. По игрокам тема автоматически закрывается, даже не открывшись.

Что касается тренеров и персонала, то есть вопрос получения английской рабочей визы. Я прошёл через этот процесс. Даже когда «Халл» заключил со мной контракт, это ещё не означало, что я буду работать в «Халле». После заключения контракта клуб подаёт в FA бумаги о том, почему именно специалист не из стран ЕС выбран на эту работу, чем он такой особенный и чем он лучше, чем другие представители. После этого FA принимает решение. Это долгий и тяжёлый процесс. Поэтому привезти человека из России в штаб или обслуживающий персонал технически достаточно сложная процедура. Пока я обречён на одиночество в том, что касается родины. Естественно, это очень тяжело, но я, наверное, был готов к этому.