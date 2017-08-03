Венгер: Санчес останется в «Арсенале»
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что нападающий Алексис Санчес останется в клубе, несмотря на то что его контракт еще не продлен.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Алексис сосредоточен, а мое решение ясно. Он останется в «Арсенале» и примет это решение. В этом сезоне Санчес будет играть за «Арсенал».
Что касается матча за Суперкубок Англии, еще предстоит решить, сыграет он или нет. Такие игроки, как Санчес или Мустафи, только вернулись из отпуска. Алексис хорош на тренировках, но ему нужно поработать над физическими кондициями, — цитирует Венгера Mirror.
Ранее сообщалось, что чилийский нападающий планирует покинуть клуб и уже сообщил о своем решении некоторым партнерам по команде.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter