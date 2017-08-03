Венгер: Санчес останется в «Арсенале»

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«Алексис сосредоточен, а мое решение ясно. Он останется в «Арсенале» и примет это решение. В этом сезоне Санчес будет играть за «Арсенал».

Что касается матча за Суперкубок Англии, еще предстоит решить, сыграет он или нет. Такие игроки, как Санчес или Мустафи, только вернулись из отпуска. Алексис хорош на тренировках, но ему нужно поработать над физическими кондициями, — цитирует Венгера Mirror.

Ранее сообщалось, что чилийский нападающий планирует покинуть клуб и уже сообщил о своем решении некоторым партнерам по команде.