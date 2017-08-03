«ПСЖ» попытался заплатить за Неймара. Но его миллионы не приняли

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В четверг в мадридский офис Испанской лиги прибыл адвокат Хуан де Диос Креспо. Он собирался передать банковские документы о депозите 222 миллионов евро, необходимых для того, чтобы вступили в силу особые условия контракта Неймара с «Барселоной», который можно было бы расторгнуть в одностороннем порядке. Однако лига отказалась принимать деньги, мотивируя отказ тем, что «неизвестно происхождение такой суммы».

Мадрид. Хуан де ДИОС КРЕСПО (слева). AFP 2017

Как уже заявлял ранее президент лиги Хавьер Тебас, он считает, что «ПСЖ» нарушает правила финансового фэйр плей. «Вне всяких сомнений это финансовый допинг. Такие клубы, которых фактически поддерживает целое государство, могут дестабилизировать ситуацию в европейском футболе, на международном трансферном рынке и в различных соревнованиях», — цитировала его AS.

Тебас публично сообщал, что намерен обратиться с жалобой в УЕФА и с иском в швейцарский суд, а также сделает все возможное, чтобы сделка не состоялась. Не ради «Барселоны», а ради всего испанского футбола, из которого таким же образом могут увести любого другого игрока — Криштиану Роналду, Лионеля Месси или кого-то еще.

А почему «ПСЖ» или представителям Неймара нужно обращаться в лигу? Дело в том, что в Испании существуют свои правила, отличающиеся от других стран Европы. В иных случаях клуб-покупатель просто переводит ту сумму отступных, что прописана в договоре футболиста, и точка.

В Испании же игрок должен сам выкупать свой контракт, внося деньги через администрацию лиги. А та уже затем отдает их клубу-продавцу.

То есть в случае Неймара «ПСЖ» сначала должен был выделить 222 миллиона евро и через представителей футболиста передать их в лигу. Что он в итоге и сделал. Однако на этом этапе возникла проблема.

Париж. Президент «ПСЖ» Нассер АЛЬ-ХЕЛАИФИ (слева) и президент Франции Эммануэль МАКРОН (справа). AFP 2017

Через несколько часов действия коллег прокомментировала Французская лига, опубликовавшая специальное заявление:

«Мы удивлены и не понимаем, почему ла лига отказалась принимать отступные, предусмотренные контрактом Неймара. Просим лигу соблюдать правила ФИФА и выполнять свои обязательства. Мы поддерживаем “ПСЖ” и желаем Неймару начать выступления в чемпионате Франции. Наши юристы готовы помочь “ПСЖ”, чтобы соглашение Неймара было одобрено как можно быстрее».

«Барселона» не вмешивается в происходящее. Представитель сине-гранатовых сообщил АР, что клуб не комментирует действия лиги и будет «ждать дальнейшего развития ситуации».

По всей вероятности, Неймару придется обращаться в ФИФА, чтобы ему выдали временное разрешение на трансфер.