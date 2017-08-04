Что можно купить по цене одного Неймара?

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Сенсационный переход бразильского форварда Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» за 222 млн евро — именно такая сумма отступных указана в его контракте с испанским клубом — столкнулся с некоторыми трудностями.

Испанская футбольная Ла Лига отклонила этот платеж (по действующим в Испании правилам, игрок сам должен передать отступные Ла Лиге, после чего она передаст их продающему клубу). Испанская лига утверждает, что трансфер нарушает правила финансового фейр-плей УЕФА, по которым европейские клубы не могут тратить больше, чем они зарабатывают.

Это решение может отложить переход Неймара в «ПСЖ», но вряд ли его отменит.

По сегодняшним ценам один Неймар стоит 262 млн долларов, 198 млн фунтов или почти 16 млрд рублей.

На это можно купить…

Самолет (или три)

За одного Неймара можно купить три пассажирских «Боинга 737−700», которые стоят по 82,4 млн долларов за штуку.

Если же вам по душе модель поновее, например 737−800, — самолеты такого типа, к примеру, составляют большую часть европейского флота Ryanair — то вы сможете позволить себе лишь два. Зато у вас останется 65 млн долларов на всякие причуды.

Или же можете поменять вашего Неймара на частный самолет — цены за который достигают 100 млн долларов — а остаток потратить на (безумно огромные) расходы на его обслуживание.

Порцию спагетти размером с Барселону

Наши коллеги из спортивной редакции Би-би-си с помощью усердных читателей весь день баловались с хештегом #NeymarMaths («математика Неймара»). Вот лишь несколько предложений:

Клонировать человека стоит примерно 1,29 млн фунтов. Зачем тратить 198 млн фунтов на одного Неймара, если за эти деньги можно склонировать 153 Неймара? (Томас из Йорка).

На одного Неймара можно купить достаточно спагетти, чтобы покрыть ими весь город Барселона (Адам Райт).

Или 792 млн шоколадок Freddo (Дэйво Лонг).

Истребитель (или 10)

Хотите не бомбардира, а бомбардировщик?

Не проблема, выбирайте: F-35 Lightning, любимчик ВВС США, обойдется вам в 94 млн долларов, а F-22 Raptor (уже не производится) стоил около 150 млн долларов.

А для более экономных покупателей есть следующий вариант: один Неймар принесет вам 10 российских Су-24 — внушительную ударную группу.

Зарплатный фонд «Нью-Йорк Янкиз»

А если вы предпочитаете бейсбол, то за одного Неймара сможете целый год платить зарплату всему основному составу «Нью-Йорк Янкиз». По данным портала Spotrac, это обойдется вам всего в 155 млн долларов.

Чемпионов другого футбола

Зарплата всей команды «Нью-Ингленд Пэтриотс» — обладателей Супер Боула, или Суперкубка, главного трофея в американском футболе — обойдется вам еще дешевле — в 171 млн долларов. Выгодно же.

ВВП одной из шести стран

Если у вас есть один Неймар, вы сравнитесь с экономикой одной из шести маленьких стран.

Выбирайте: Тувалу, Монсеррат, Кирибати, Маршалловы Острова, Науру и Палау — у всех них ВВП варьируется от 33 млн до 258 млн долларов, по данным ООН от 2015 года.

Государственный долг маленькой островной нации

(или ооочень маленькую часть госдолга США).

А если вдруг захотите устроить аттракцион неслыханной щедрости, то со своим одним Неймаром сможете покрыть госдолг маленькой страны — например, Тонга (28,3 млн долларов), Фиджи (72,4 млн долларов), или Вануату (82 млн долларов), или — но тут придется немного раскошелиться — даже Гаити (234 млн долларов).

У этих стран, конечно, маленький госдолг. А вот если бы вы, к примеру, захотели помочь Соединенным Штатам, Неймар спишет лишь 0,001% американской задолженности (на момент публикации она составляла почти 20 трлн долларов).

Нет, все-таки Неймара?

Поздравляем!

Если вы прямо сейчас начнете откладывать по 1000 долларов в день — каждый день — то накопите на одного настоящего Неймара через… 718 лет.

Начинайте копить.