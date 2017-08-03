Леонид Слуцкий: В Англии пока обречен на одиночество. Но был к этому готов
Колумнист «СЭ» Илья КАЗАКОВ приехал в Англию на первый официальный матч «Халла» под руководством Леонида Слуцкого — и сделал большое интервью для канала «Россия-24».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, что игра чемпионшипа «Астон Вилла» — «Халл» состоится 5 августа в 19:30 мск.
ДА, Я ПРОЕКТ АБРАМОВИЧА
— Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что впервые о желании уйти из команды вы сказали ему в октябре. Это было связано с тем, что покинули сборную после Euro-2016?
— ЦСКА — это лучший период моей жизни. Очень благодарен всем людям, с которыми работал, находился, соприкасался в этом клубе. У нас до сих пор великолепные отношения. Уверен, они будут такими всегда. Мне сложно объяснить, что случилось. У любого тренера наступает период, когда трудиться становится тяжело. Не всегда это можно объяснить логически. У нас творческая профессия и в ней случаются кризисы. Такое бывает с любым человеком, и не связано с успехами или неудачами.
Если говорить о работе с ЦСКА, то провалов не было. За все время моего пребывания там мы ни разу не оказывались ниже третьего места, каждый сезон выступали в еврокубках. Считаю, результат получился более чем достойным. Просто я решил, что нужно
— Насколько сложным получился тот разговор с Гинером? Вы ведь несколько раз пытались уйти, но раньше президент всякий раз находил доводы, чтобы остались.
— Каждая ситуация — разная. В этот раз мое желание покинуть ЦСКА не было связано с
— В России
— У меня много высказываний, которые становятся легендарными, хотя я этого не хочу. Когда слова выдергиваются из контекста, они звучат иначе. Во всех интервью английские журналисты спрашивали меня про Абрамовича. Естественно, Роман Аркадьевич привлекает их внимание в сто раз больше, чем
Это не более чем сравнение. Он действительно очень посодействовал, но это больше касалось бытовых вещей: возможности прохождения учебы в Риверсдауне (в этой школе Слуцкий изучал английский язык. — Прим. «СЭ»), проживание в отеле «Челси», клуб организовывал билеты на матчи, причем не только на свои. Огромное спасибо Абрамовичу за то, что помог адаптироваться к новой стране и ее реалиям.
Естественно, никто тренировать за меня не будет. Сейчас наступает новый этап. Да, мы
— Насколько история вашего прихода в английский футбол — штучный товар? Со стороны кажется, что нужны талант, опыт побед, адекватность, правильное общение с разными людьми, готовность начать жизнь заново и пахать, как проклятый. Как долго вы адаптировались?
— У нас каждый случай индивидуален. Независимо от национальности человека. Все мои прошлые достижения, обучение — это могло никак не помочь. Не был заранее уверен, что получу предложение от
— Почему именно такие?
— Потому что дольше без футбола не выдержал бы. Полгода для меня — это много. В первые четыре месяца с головой ушел в язык и занимался по восемь часов ежедневно, в режиме жуткого
Почти все говорили, что в первое трансферное окно почти невозможно найти вариант: русский, другой менталитет, никогда не работал в Англии, язык и все остальное. Нужно, мол, дождаться октября, когда пойдут тренерские перестановки. Но я понимал, что до середины осени здесь не останусь. И благодарен «Халлу» за предложение.
ДЛЯ МЕСТНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ Я ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРИШЕЛ С НОВЫМИ ИДЕЯМИ
— Почему английский футбол? Это мечта, помощь Абрамовича или просто стечение обстоятельств? Не было другого выбора — Испания, Германия?
— Сейчас английский футбол — самый космополитичный. Здесь сошлось все. Сюда едет много легионеров, работают иностранные тренеры. Ни в Испании, ни в Италии, ни в Германии нет такого количества специалистов из других стран. Там сложнее делать карьеру. Когда я начинал, мне было все равно, какой язык учить — английский, итальянский или испанский. Но казалось, что английский немного легче. К тому же больше вариантов: вторые лиги Испании, Италии, Германии — это не чемпионшип. Совсем другой соревновательный уровень и все остальное.
В
— Как вы готовились к интервью с английской прессой? Наверное, это самое тяжелое испытание: совершенно другая журналистика и иное давление.
— Ничего такого не испытывал. Самым сложным оказалось первое интервью для Sky.
С печатными СМИ легче, ведь им важен общий смысл. В целом, пока не испытал давление английской прессы, потому что стараюсь быть максимально открытым, отвечать на все вопросы предельно искренне. Я для местных журналистов — человек, который пришел с новыми идеями.
— Вам это не напоминает первое время работы в «Москве»?
— Очень сильно. Тогда мне казалось, что несу еще и просветительские функции. Я мог дать сто интервью в день, ведь если люди
ПОКА Я ТРЕНЕР, А НЕ МЕНЕДЖЕР
— Как проходит собеседование с работодателем в Англии?
— В России это 15-минутный разговор, после которого следует решение. У англичан «интервью», как они говорят, построено иначе. Ты никогда не знаешь результата. Положительный — это лишь приглашение на следующее. Кстати, у меня были уроки в Риверсдауне на тему переговоров, так что я обо всем знал: если просто обещают позвонить завтра, то не свяжутся с тобой, а если говорят, что наберут в три часа дня, то так и сделают. Этих интервью было огромное количество: с представителями некоторых клубов встречался много раз, с
Самое сложное — ждать вердикта. В России ты не встречаешься бесконечно, а здесь другие культура, манера ведения бесед. Первые полчаса будешь говорить о природе, о погоде, о семье, потом следует чайная пауза, затем снова рассуждения о погоде и только после этого — о деле. В первый раз можно встретиться с chairman (президентом или председателем правления. — Прим. «СЭ»), во второй — с chief scout (с главным скаутом. — Прим. «СЭ»), в третий — со спортивным директором, в четвертый — с владельцем.
К первому интервью готовился серьезно: изучал состав, тактику, смотрел матчи команды, имел свое мнение, а потом просто физически не мог проделать такой объем работы. На
— Когда вы поняли, что станете тренером «Халла»? Вы знаете, почему выбрали именно вас?
— Нет. Хотя в данном случае все произошло максимально быстро. У меня была одна встреча с владельцем, который сказал, что помимо меня есть еще пять кандидатов. Через день мне перезвонили и предложили подписать контракт. Почему хозяин клуба так решил? Мне сложно сказать.
— Массимо Каррера на первой тренировке в «Спартаке» внезапно схватил переводчика за горло — таким образом он хотел показать футболистам, чего хочет от них. А вы для начала какой посыл сделали?
— У меня нет переводчика, поэтому за горло хватать некого. А довел следующее: команда вылетела, но каждый из игроков считает, что он футболист
— Почему?
— Все просто. Ушло пять арендованных — это уже половина основного состава. Двое — Магуайр и Робертсон — проданы за очень большие деньги в «Лестер» и «Ливерпуль» соответственно. Но это нормально, это бизнес. Любой игрок перешел бы из «Халла» в «Ливерпуль», как и в России — из воронежского «Факела» в ЦСКА или «Спартак». Еще трое — Якупович, Хаддлстоун и
— В Англии нет понятия «тренер», зато есть — «менеджер». Вы уже им стали?
— Нет, я тренер. Конечно, ни в одном нормальном клубе невозможно приобрести футболиста без согласия главного тренера. Какой смысл приобретать человека, если его никто не будет ставить в состав? Но в ситуации, когда уходят одиннадцать и нужно добирать
Это касается и просмотра игроков, общения с ними, с их агентами. Ситуация непростая: клуб вылетел, многие хотят уйти, а мы хотим взять людей, которые соответствуют нашим задачам, а не продешевить. Любого новичка мы брали в сумасшедшей конкуренции. Это новый для меня опыт: в ЦСКА мы приобретали
— Почему тогда «Халл» показал хорошие результаты на предсезонных сборах? Как это получилось?
— Еще ничего не получилось. У меня есть ощущение, что двигаемся вперед очень уверенно, но при этом опаздываем на
Сейчас если
ЗВАТЬ
— После Euro вы сказали, что часть игроков не могла выполнять чисто футбольные требования, и вас это шокировало. Уровень
— Не хочу никого ни с кем сравнивать. Просто пройдусь по составу, чтобы российские болельщики понимали, с кем тут работаю. Два вратаря «Халла» — Макгерор и Маршалл, оба шотландцы. Первому уже 35, у него спиной почти полсотни матчей за сборную. Маршалл выступает за национальную команду сейчас. Один центральный защитник Доусон много лет провел в «Тоттенхэме». Это как Березуцкие и Игнашевич, только в «Халле». Другой — Хектор — игрок стартового состава сборной Ямайки, в прошлом сезоне был в бундеслиге, в «Айнтрахте».
Крайний защитник Эйна находился в том году в обойме «Челси», сейчас получает нигерийский паспорт, чтобы оказаться в сборной. Хенриксен и Диоманде — футболисты национальной команды Норвегии. Эрнандес вызывается в уругвайскую. Грощицки — это «старт» Польши. Кэмпбелл был недавно вторым форвардом «Лестера», а раньше играл за «МЮ».
— Но это типично для чемпионшип? Или так именно у «Халла» сложилось?
— Типично. Один из моих любимых примеров — переход Сигурдссона в «Фулхэм». Человек был основным защитником «Краснодара» и сборной Исландии, которая произвела фурор на Euro-2016, но в «Фулхэме» не попадал в заявку. И не потому, что плохой — уровень команд очень высокий. Например, «Астон Вилла» совершала покупки по 14−15 миллионов фунтов. Мало кто в мире может себе такое позволить.
— Есть стереотип, что тренер английского клуба после матча обязан выпить с соперником по рюмочке, обсудив игру по горячим следам. А в раздевалке постоянно слышит от футболистов крепкий мат.
— Это правда. Причем внутри мужской среды мат не считается
Хорошая традиция. Был на прошлой неделе на предсезонной встрече всех тренеров
— Первая официальная встреча с «Астон Виллой» уже в субботу. Что вас перед ней волнует?
— То, что не до конца понимаю возможности команды. Это самое удивительное, что происходило со мной в карьере. Когда приходил в «Москву», то до этого два года работал в дубле и прекрасно понимал, что это за коллектив. Прежде чем дебютировать с «Крыльями» прошел с ними длиннющее межсезонье. Игроков ЦСКА, само собой, тоже прекрасно знал.
А тут… Многое уже сделано. И уже видны очертания дома, который складывается из кубиков. Но он еще очень хрупок, потому что не закален, не проверен. СЭС и остальные службы еще не поставили свои печати. Поэтому говорить, что строение безопасно и сдано в эксплуатацию еще рано. Не могу быть уверен, что оно выдержит любую бурю и не повалится. И это, разумеется, вызывает тревогу. Произойти может что угодно. На любой позиции. Но надежда на крепкий фундамент есть.
— Все ждали, что вы позовете за собой из России
— Никакого. Если мы говорим о футболистах, то клубы, что меня немного странно, могут платить большие деньги за трансферы, при этом зарплаты здесь ниже, чем в ведущих командах РФПЛ. Вдобавок российский игрок, чтобы получить разрешение на выступления в Англии, должен соответствовать куче параметров: регулярно выходить за сборную, стоить не меньше 10 миллионов и так далее. «Халл» не платит таких денег. Это просто физически невозможно.
Тренеры и персонал здесь на таком высоком и профессиональном уровне, что приглашать
Потом еще долго ждал саму бумагу. То есть процесс очень сложный. И привести