Компания бывшего главы «Дисней» приобрела «Портсмут»
Компания Tornante приобрела английский клуб «Портсмут», сообщает официальный сайт клуба.
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По данным СМИ, стоимость сделки составила 5,67 миллиона фунтов, а в развитие клуба будет вложено 10 миллионов. Владельцем компании Tornante является бывший глава компании «Дисней».
«Портсмут» играет в английской лиге 1, третьем по силе дивизионе. Последний раз клуб играл в элитном дивизионе в сезоне-2009/10.
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