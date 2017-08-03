Компания бывшего главы «Дисней» приобрела «Портсмут»

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По данным СМИ, стоимость сделки составила 5,67 миллиона фунтов, а в развитие клуба будет вложено 10 миллионов. Владельцем компании Tornante является бывший глава компании «Дисней».

«Портсмут» играет в английской лиге 1, третьем по силе дивизионе. Последний раз клуб играл в элитном дивизионе в сезоне-2009/10.