Леонид Слуцкий: Да, я проект Абрамовича

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Напомним, что игра чемпион-лиги «Астон Вилла» — «Халл» состоится 5 августа в 19:30 по московскому времени.

— В России по-разному воспринимают фразу, что на сегодня вы — «проект Абрамовича». Когда Роман Аркадьевич узнал, что уходите от армейцев, предложил какой-то план действий?

— У меня много высказываний, которые становятся легендарными, хотя я этого не хочу, — сказал Слуцкий. — Когда слова выдергиваются из контекста, они звучат иначе. Во всех интервью английские журналисты спрашивали меня про Абрамовича. Естественно, Роман Аркадьевич привлекает их внимание в сто раз больше, чем какой-то тренер из России. Интерес был неподдельным: они много раз задавали вопрос, как мы общаемся. Я сказал, что Абрамович серьезно помогает. Мне показалось, что это хороший пример: у Романа Аркадьевича всегда были футбольные проекты в России. Сейчас их нет, но он помогает мне, значит, если говорить о российских проектах Абрамовича, связанных с футболом, то это я.

Это не более чем сравнение. Он действительно очень посодействовал, но это больше касалось бытовых вещей: возможности прохождения учебы в Риверсдауне (в этой школе Слуцкий изучал английский язык — Прим. «СЭ»), проживание в отеле «Челси», клуб организовывал билеты на матчи, причем не только на свои. Огромное спасибо Абрамовичу за то, что помог адаптироваться к новой стране и ее реалиям.