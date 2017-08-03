Леонид Слуцкий: Да, я проект Абрамовича
Колумнист «СЭ» Илья КАЗАКОВ приехал в Англию на первый официальный матч «Халла» под руководством Леонида Слуцкого — и сделал большое интервью для канала «Россия-24».
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Напомним, что игра
— В России
— У меня много высказываний, которые становятся легендарными, хотя я этого не хочу, — сказал Слуцкий. — Когда слова выдергиваются из контекста, они звучат иначе. Во всех интервью английские журналисты спрашивали меня про Абрамовича. Естественно, Роман Аркадьевич привлекает их внимание в сто раз больше, чем
Это не более чем сравнение. Он действительно очень посодействовал, но это больше касалось бытовых вещей: возможности прохождения учебы в Риверсдауне (в этой школе Слуцкий изучал английский язык — Прим. «СЭ»), проживание в отеле «Челси», клуб организовывал билеты на матчи, причем не только на свои. Огромное спасибо Абрамовичу за то, что помог адаптироваться к новой стране и ее реалиям.
Естественно, никто тренировать за меня не будет. Сейчас наступает новый этап. Да, мы