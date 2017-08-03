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3 августа 2017, 16:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«ПСЖ» хочет обойти запрет Примеры на трансфер Неймара

«ПСЖ» рассматривает возможности обойти запрет Примеры на переход нападающего «Барселоны» Неймара.

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Французы готовы заплатить € 222 млн каталонскому клубу, а «Барселона» должна провести трансфер через лигу.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, если каталонцы дадут согласие, то это ускорит трансфер игрока и уже завтра он может быть представлен «ПСЖ» как новый футболист. В обратном случае французы должны будет получить юридический отказ и попробовать совершить трансфер через ФИФА.

Ранее стало известно, что Примера отклонила платёж «ПСЖ» за Неймара в размере € 222 млн.

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Новости Зарубежного футбола

Макрон поздравил руководство ПСЖ с ожидаемым трансфером Неймара

Макрон поздравил руководство ПСЖ с ожидаемым трансфером Неймара

ТАСС, 3 августа. Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил президента парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассера Ганима Аль-Хелаифи с ожидаемым приходом бразильского нападающего Неймара из «Барселоны». Слова Макрона приводит агентство Reuters.
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