«ПСЖ» хочет обойти запрет Примеры на трансфер Неймара

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Французы готовы заплатить € 222 млн каталонскому клубу, а «Барселона» должна провести трансфер через лигу.



Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, если каталонцы дадут согласие, то это ускорит трансфер игрока и уже завтра он может быть представлен «ПСЖ» как новый футболист. В обратном случае французы должны будет получить юридический отказ и попробовать совершить трансфер через ФИФА.

Ранее стало известно, что Примера отклонила платёж «ПСЖ» за Неймара в размере € 222 млн.