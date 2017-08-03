Макрон поздравил руководство ПСЖ с ожидаемым трансфером Неймара
ТАСС, 3 августа. Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил президента парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассера Ганима
Аль-Хелаифи с ожидаемым приходом бразильского нападающего Неймара из «Барселоны». Слова Макрона приводит агентство Reuters.
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Видимо, что-то случилось...
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Президент Франции и
Ожидается, что бразилец перейдет в ПСЖ за рекордные €222 млн до конца текущей недели.
Неймар перешел в «Барселону» из бразильского «Сантоса» в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу — Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за «Барселону» 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.
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