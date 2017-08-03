Футбольная лига Испании отказалась принимать деньги за трансфер Неймара

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным издания, специализирующийся на спортивном праве адвокат Хуан де Диос Креспо отвечал за данную операцию. Документ, представленный в четверг, должен позволить Неймару продолжить карьеру в новом клубе.

Ранее глава LFP Хавьер Тебас заявил, что лига не намерена принимать деньги «у такого клуба, как “ПСЖ”, который не соблюдает правила ассоциации».

Издание отмечает, что следующим шагом для Неймара и его адвокатов станет запрос в ФИФА о временном разрешении на трансфер, чтобы иметь возможность дебютировать за «ПСЖ» уже в предстоящий уик-энд. Marca утверждает, что лига не имеет права заблокировать трансфер Неймара, если один из пунктов контракта выполнен, поэтому ФИФА может дать временное разрешение.

В среду «Барселона» объявила, что Неймар попрощался с одноклубниками на базе, получив освобождение от тренировок и разрешение «заниматься своим будущим». Также «Барселона» сообщила нападающему и его агенту, что для разрыва контракта необходимо будет выплатить отступные в размере 222 миллионов евро.