А. Ерёменко возглавит армянский «Пюник»
Алексей
Ерёменко-старший возглавит «Пюник».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом сообщает News.am. На тренерском мостике 53-летний специалист сменит Армена Гюльбудагянца, который работал с командой с июня этого года. В ближайшее время о назначении должны объявить официально.
Последним местом работы Алексея Ерёменко был карагандинский «Шахтёр», в котором специалист работал с 2016 по 2017 год. Ранее
В прошлом сезоне «Пюник» занял в чемпионате Армении 4-е место, получив право сыграть в квалификации Лиги Европы, где по сумме двух матчей уступил братиславскому «Словану» 1:9.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter