Мейлер: Надеюсь третий раз в карьере выйти с «Халл Сити» в Премьер-лигу
Полузащитник «Халл Сити» Дэвид Мейлер поделился ожиданиями от сезона-2017/18 в Чемпионшипе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Футболист выразил надежду, что третий раз в карьере сможет завоевать с «тиграми» повышение в классе.
«Я рад, что спустя четыре месяца приступил к тренировкам. Когда только получил травму, сразу сказал, что хочу восстановиться к старту сезона и быть доступным для первой игры. Конечно, хотелось начать тренироваться ещё раньше, но положительная вещь в том, что я готов. Если тренер нуждается во мне, я сыграю.
В прошлом сезоне я второй раз в карьере вылетел из
Первый матч «Халл Сити» проведёт 5 августа на выезде с «Астон Виллой».