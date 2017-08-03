Мейлер: Надеюсь третий раз в карьере выйти с «Халл Сити» в Премьер-лигу

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Футболист выразил надежду, что третий раз в карьере сможет завоевать с «тиграми» повышение в классе.

«Я рад, что спустя четыре месяца приступил к тренировкам. Когда только получил травму, сразу сказал, что хочу восстановиться к старту сезона и быть доступным для первой игры. Конечно, хотелось начать тренироваться ещё раньше, но положительная вещь в том, что я готов. Если тренер нуждается во мне, я сыграю.

В прошлом сезоне я второй раз в карьере вылетел из Премьер-лиги. Это было больно. Но это уже в прошлом. Мы все знаем, что чемпионат будет трудным, но готовы к вызову. Я дважды завоёвывал повышение в классе с «Халл Сити». Надеюсь, что смогу в этом сезоне сделать это третий раз. Наступает захватывающее время для всех в клубе. У нас новый тренер, и все с нетерпением ждут того, что ждёт нас впереди, — цитирует Мейлера пресс-служба «Халл Сити».

Первый матч «Халл Сити» проведёт 5 августа на выезде с «Астон Виллой».