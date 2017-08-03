Негредо покинул «Валенсию» и стал игроком «Бешикташа»

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31-летний футболист покинул «Валенсию» и перешёл в «Бешикташ». Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба, однако детали контракта и сумма трансфера не разглашаются.

По данным Transfermarkt, «Валенсия» заработала на продаже Альваро Негредо € 2,5 млн. Два года назад «летучие мыши» заплатили за форварда, перешедшего из «Манчестер Сити» € 28 млн.

Контракт с «Бешикташем» рассчитан до лета 2019 года, с возможностью продления ещё на сезон.