Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30573533/
3 августа 2017, 11:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Негредо покинул «Валенсию» и стал игроком «Бешикташа»

Испанский нападающий Альваро Негредо продолжит карьеру в Турции.

Испанский нападающий <span class=error>Альваро</span> <span class=error>Негредо</span> продолжит карьеру в Турции. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

31-летний футболист покинул «Валенсию» и перешёл в «Бешикташ». Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба, однако детали контракта и сумма трансфера не разглашаются.

По данным Transfermarkt, «Валенсия» заработала на продаже Альваро Негредо € 2,5 млн. Два года назад «летучие мыши» заплатили за форварда, перешедшего из «Манчестер Сити» € 28 млн.

Контракт с «Бешикташем» рассчитан до лета 2019 года, с возможностью продления ещё на сезон.

Валенсия
Новости Матчи Состав Статистика
Бешикташ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
1 августа

Почему Неймар надоел. 5 важных причин

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18