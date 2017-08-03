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3 августа 2017, 10:47 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Сын Зидана дебютировал за основной состав «Реала»

Голкипер Люка Зидан, сын легендарного французского футболиста, а ныне главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, дебютировал за основной состав мадридцев, сообщается на официальном сайте клуба.

19-летний Люка Зидан будет третьим вратарем мадридского клуба в предстоящем сезоне. Увеличить
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Дебют 19-летнего вратаря состоялся в товарищеском матче между «королевским клубом» и сборной звезд MLS, который завершился победой «Реала» в серии пенальти (4:2). Основное время встречи закончилось вничью 1:1.

Люка Зидан появился на поле на 72-й минуте, заменив Рубена Яньеса.

Ранее сообщалось, что сын Зидана будет третьим вратарем мадридского клуба в предстоящем сезоне. Места первого и второго вратарей останутся за Кейлором Навасом и Кико Касильей соответственно.

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