Сын Зидана дебютировал за основной состав «Реала»
Голкипер Люка Зидан, сын легендарного французского футболиста, а ныне главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, дебютировал за основной состав мадридцев, сообщается на официальном сайте клуба.
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Дебют 19-летнего вратаря состоялся в товарищеском матче между «королевским клубом» и сборной звезд MLS, который завершился победой «Реала» в серии пенальти (4:2). Основное время встречи закончилось вничью 1:1.
Люка Зидан появился на поле на 72-й минуте, заменив Рубена Яньеса.
Ранее сообщалось, что сын Зидана будет третьим вратарем мадридского клуба в предстоящем сезоне. Места первого и второго вратарей останутся за Кейлором Навасом и Кико Касильей соответственно.
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