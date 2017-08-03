Презентация Неймара в качестве игрока «ПСЖ» состоится 5 августа

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Ожидается, что презентация форварда состоится не в пятницу, 4 августа, как было запланировано ранее, а на день позже.

Напомним, Неймар согласовал контракт с «ПСЖ», по которому будет получать 30 миллионов евро за год после вычета налогов. «Барселона» за этот переход получит 222 миллиона евро.

Бразилец выступал за «Барселону» с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 45 матчей и забил 20 голов во всех турнирах.