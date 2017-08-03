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3 августа 2017, 10:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Слуцкий: Я для российских фанатов как Гагарин, первый российский тренер в Англии

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий в преддверии старта сезона-2017/18 в Чемпионшипе поделился ожиданиями, сравнив себя с космонавтом Юрием Гагариным.

Главный тренер <span class=error>Халл</span> Сити Леонид <span class=error>Слуцкий</span> в преддверии старта сезона-2017/18 в <span class=error>Чемпионшипе</span> поделился ожиданиями сравнив себя с космонавтом Юрием <span class=error>Гагариным</span>. Увеличить
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«Это очень интересное время, очень захватывающее. Каждый день я думаю о том, что это серьёзное приключение, и не могу дождаться старта сезона. Тяжёлое начало, но мы готовы.

На мне лежит серьёзная ответственность, перед клубом, болельщикам, людьми из России, которые оказали мне такую поддержку. Я для них как Юрий Гагарин. Я первый тренер из России, который работает в английском футболе, и для меня это действительно очень важное время.

Перед началом сезона я позитивно настроен. Верю в своих игроков, они верят в меня и мои принципы. Надеюсь, мы сможем достичь хороших результатов, — цитирует Слуцкого пресс-служба «Халл Сити».

Первый матч «Халл Сити» проведёт 5 августа на выезде с «Астон Виллой».

Халл Сити
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