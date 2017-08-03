Жозе Моуринью: 200 миллионов фунтов стерлингов за Неймара — это недорого
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что не считает завышенной сумму, которую «ПСЖ» собирается заплатить «Барселоне» за нападающего Неймара.
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Ранее сообщалось, что игрок согласовал контракт с парижанами, а каталонцы получат за этот переход 222 миллиона евро (200 миллионов фунтов стерлингов).
— Когда мы заплатили 89 миллионов фунтов стерлингов за Погба, я сказал, что он обошелся нам недорого, — приводит The Telegraph слова Моуринью. — Доргие футболисты — это те, за которых платишь много, но они не достигают нужного уровня. Не думаю, что 200 миллионов за Неймара — это дорого. Просто теперь будет больше игроков за 100 миллионов. В самом трансфере нет никакой проблемы, есть проблема в его последствиях.
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