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3 августа 2017, 9:48 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Жозе Моуринью: 200 миллионов фунтов стерлингов за Неймара — это недорого

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что не считает завышенной сумму, которую «ПСЖ» собирается заплатить «Барселоне» за нападающего Неймара.

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> отметил что не считает завышенной сумму которую <span class=error>ПСЖ</span> собирается заплатить Барселоне за нападающего <span class=error>Неймара</span>. Увеличить
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Ранее сообщалось, что игрок согласовал контракт с парижанами, а каталонцы получат за этот переход 222 миллиона евро (200 миллионов фунтов стерлингов).

— Когда мы заплатили 89 миллионов фунтов стерлингов за Погба, я сказал, что он обошелся нам недорого, — приводит The Telegraph слова Моуринью. — Доргие футболисты — это те, за которых платишь много, но они не достигают нужного уровня. Не думаю, что 200 миллионов за Неймара — это дорого. Просто теперь будет больше игроков за 100 миллионов. В самом трансфере нет никакой проблемы, есть проблема в его последствиях.

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