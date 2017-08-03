Мадридский «Реал» по пенальти обыграл сборную звезд MLS в товарищеском матче

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Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе мадридского клуба мяч забил Борха Майораль (59-я минута), у соперника отличился Дом Дуайер (87), представляющий клуб «Орландо».

В составе сборной MLS играли, в частности, бразилец Кака, испанец Давид Вилья, немец Бастиан Швайнштайгер. У «Реала» отсутствовал португальский форвард Криштиану Роналду, продолжающий готовиться к сезону по индивидуальной программе.

На 72-й минуте встречи место в воротах «Реала» занял сын главного тренера команды Зинедина Зидана — Лука Зидан.

Мадридский клуб 8 августа в качестве победителя Лиги чемпионов в Скопье сыграет в матче за Суперкубок УЕФА с обладателем трофея Лиги Европы «Манчестер Юнайтед».