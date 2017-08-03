Жо забил 11-й гол за «Коринтианс» в сезоне и вышел в лидеры бомбардирской гонки

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В 18-м туре чемпионата его команда победила в гостях «Атлетико Минейро» со счётом 2:0, форвард стал автором первого гола в этом противостоянии, отличившись на 31-й минуте.



На счету ближайшего преследователя Жо в гонке бомбардиров Лукки из «Понте-Преты» десять голов.



«Коринтианс» (44 очка) продолжает лидировать в чемпионате Бразилии, опережая на 11 очков «Гремио», у которого одна игра в запасе.