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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30570726/
3 августа 2017, 9:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Жо забил 11-й гол за «Коринтианс» в сезоне и вышел в лидеры бомбардирской гонки

Бывший нападающий ЦСКА, а ныне игрок «Коринтианса» Жо вышел в единоличные лидеры бразильской Серии А, забив 11-й гол в национальном первенстве.

Бывший нападающий ЦСКА а ныне игрок Коринтианса Жо вышел в единоличные лидеры бразильской Серии А забив 11-й гол в национальном первенстве. Увеличить
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В 18-м туре чемпионата его команда победила в гостях «Атлетико Минейро» со счётом 2:0, форвард стал автором первого гола в этом противостоянии, отличившись на 31-й минуте.

На счету ближайшего преследователя Жо в гонке бомбардиров Лукки из «Понте-Преты» десять голов.

«Коринтианс» (44 очка) продолжает лидировать в чемпионате Бразилии, опережая на 11 очков «Гремио», у которого одна игра в запасе.
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