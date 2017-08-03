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3 августа 2017, 9:19 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: «Барселона» после продажи Неймара предложит 120 миллионов евро за Коутинью

«Барселона» собирается сделать «Ливерпулю» еще одно предложение по трансферу полузащитника Филиппе Коутинью, сообщает Daily Mail.

Барселона собирается сделать Ливерпулю еще одно предложение по трансферу полузащитника Филиппе <span class=error>Коутинью</span>. Увеличить
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Каталонцы после продажи Неймара в «ПСЖ» будут готовы заплатить за хавбека 120 миллионов евро. Ранее англичане отвергли два предложения в размере 80 и 100 миллионов.

Напомним, Неймар близок к переходу в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. По сведениям СМИ, игрок уже прошел медосмотр и в субботу подпишет контракт с парижанами.

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