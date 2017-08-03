СМИ: «Барселона» после продажи Неймара предложит 120 миллионов евро за Коутинью
«Барселона» собирается сделать «Ливерпулю» еще одно предложение по трансферу полузащитника Филиппе Коутинью, сообщает Daily Mail.
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Каталонцы после продажи Неймара в «ПСЖ» будут готовы заплатить за хавбека 120 миллионов евро. Ранее англичане отвергли два предложения в размере 80 и 100 миллионов.
Напомним, Неймар близок к переходу в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. По сведениям СМИ, игрок уже прошел медосмотр и в субботу подпишет контракт с парижанами.
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