Папа Франциск встретился с футболистами немецкой «Боруссии» из Менхенгладбаха
ВАТИКАН, 3 августа. /ТАСС/. Папа Франциск в Аудиториуме им. Павла VI встретился с футболистами и руководством немецкого клуба «Боруссия» из Менхенгладбаха, сообщает служба печати Святого престола.
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Римский первосвященник выразил свою «благодарность за узы дружбы, которые связывают эту знаменитую футбольную команду со Спортивной ассоциацией сотрудников Ватикана: за последние годы они провели несколько товарищеских матчей в Менхенгладбахе и Риме», — цитирует Ватиканское радио слова понтифика. Он отметил, что «Боруссия» всегда отличалась тем, что была командой «человеческого измерения», командой, которая высоко ценит семью.
«Приятно видеть, как целые семьи посещают ваш стадион и как там проводятся различные спортивные и образовательные программы и инициативы, направленные на продвижение молодых людей, особенно тех, кто живет в неблагоприятных условиях, — отметил Франциск. — Я призываю вас и дальше быть спортсменами добра и мира, в которых особо нуждается современный мир».
Папа Франциск является футбольным болельщиком. Обозреватели напоминают, что в мае этого года на встрече с детьми в итальянском спортивном центре он признался, что в юности в Аргентине играл в футбол, но сверстники называли его «негнущаяся нога» и в основном доверяли только позицию вратаря.
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