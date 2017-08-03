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3 августа 2017, 9:13 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Папа Франциск встретился с футболистами немецкой «Боруссии» из Менхенгладбаха

ВАТИКАН, 3 августа. /ТАСС/. Папа Франциск в Аудиториуме им. Павла VI встретился с футболистами и руководством немецкого клуба «Боруссия» из Менхенгладбаха, сообщает служба печати Святого престола.

Понтифик является болельщиком в юности он играл в футбол но сверстники называли его негнущаяся нога и доверяли только позицию вратаря. Увеличить
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Римский первосвященник выразил свою «благодарность за узы дружбы, которые связывают эту знаменитую футбольную команду со Спортивной ассоциацией сотрудников Ватикана: за последние годы они провели несколько товарищеских матчей в Менхенгладбахе и Риме», — цитирует Ватиканское радио слова понтифика. Он отметил, что «Боруссия» всегда отличалась тем, что была командой «человеческого измерения», командой, которая высоко ценит семью.

«Приятно видеть, как целые семьи посещают ваш стадион и как там проводятся различные спортивные и образовательные программы и инициативы, направленные на продвижение молодых людей, особенно тех, кто живет в неблагоприятных условиях, — отметил Франциск. — Я призываю вас и дальше быть спортсменами добра и мира, в которых особо нуждается современный мир».

Папа Франциск является футбольным болельщиком. Обозреватели напоминают, что в мае этого года на встрече с детьми в итальянском спортивном центре он признался, что в юности в Аргентине играл в футбол, но сверстники называли его «негнущаяся нога» и в основном доверяли только позицию вратаря.

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