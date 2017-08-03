В «ПСЖ» уверены, что смогут подписать Неймара и Мбаппе, не нарушая финансового fair play

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Кроме того, парижане не отказываются от трансфера форварда «Барселоны» Неймара. Общая сумма сделки может составить 402 миллиона евро. Сумма отступных за бразильца — 222 миллиона, за француза «Монако» хочет 180 миллионов.

По мнению спортивного директора «ПСЖ» Антеро Энрике, клуб не нарушит условий финансового fair play, если сможет подписать обоих футболистов. Ранее сообщалось, что и Мбаппе, и Неймар готовы к переезду в Париж.