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3 августа 2017, 1:46 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Мбаппе решил покинуть «Монако», главный претендент на игрока — «Барселона»

МОСКВА, 3 авг — Р-Спорт. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе принял решение покинуть «Монако», сообщает L’Equipe.

Нападающий сборной Франции по футболу <span class=error>Килиан</span> <span class=error>Мбаппе</span> принял решение покинуть Монако сообщает L'Equipe. Увеличить
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Главным претендентом на футболиста называется испанская «Барселона», которая в ближайшее время лишится одной из звезд команды — бразильского форварда Неймара, собирающегося перейти в «Пари Сен-Жермен».

Ранее в СМИ сообщалось, что мадридский «Реал» и «Монако» достигли соглашения о трансфере в испанскую команду Мбаппе за 180 миллионов евро, но вице-президент монегасков Вадим Васильев опроверг данную информацию.

В прошедшем сезоне 18-летний Мбаппе, контракт которого истекает летом 2019 года, забил 26 мячей в 44 матчах за «Монако».

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