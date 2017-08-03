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Главным претендентом на футболиста называется испанская «Барселона», которая в ближайшее время лишится одной из звезд команды — бразильского форварда Неймара, собирающегося перейти в «Пари Сен-Жермен».

Ранее в СМИ сообщалось, что мадридский «Реал» и «Монако» достигли соглашения о трансфере в испанскую команду Мбаппе за 180 миллионов евро, но вице-президент монегасков Вадим Васильев опроверг данную информацию.

В прошедшем сезоне 18-летний Мбаппе, контракт которого истекает летом 2019 года, забил 26 мячей в 44 матчах за «Монако».