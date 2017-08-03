Футболист «Барселоны» Неймар прошел медобследование перед переходом в «ПСЖ»
МОСКВА, 3 авг —
Р-Спорт. Нападающий «Барселоны» бразилец Неймар прошел медицинское обследование перед переходом во французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», сообщает L’Equipe.
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Медобследование бразильца проходило в Порту, в присутствии врача «ПСЖ» и спортивного координатора клуба — бразильского
Ранее агент Неймара заявил, что «ПСЖ» представит бразильца в качестве нового игрока команды на текущей неделе.
В среду «Барселона» объявила, что Неймар попрощался с одноклубниками на базе, получив освобождение от тренировок и разрешение «заниматься своим будущим». Также «Барселона» сообщила нападающему и его агенту, что для разрыва контракта необходимо будет выплатить отступные в размере 222 миллионов евро.
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