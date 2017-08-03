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3 августа 2017, 1:37 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист «Барселоны» Неймар прошел медобследование перед переходом в «ПСЖ»

МОСКВА, 3 авг — Р-Спорт. Нападающий «Барселоны» бразилец Неймар прошел медицинское обследование перед переходом во французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», сообщает L’Equipe.

Нападающий Барселоны бразилец <span class=error>Неймар</span> прошел медицинское обследование перед переходом во французский футбольный клуб Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> сообщает L'Equipe. Увеличить
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Медобследование бразильца проходило в Порту, в присутствии врача «ПСЖ» и спортивного координатора клуба — бразильского экс-футболиста Максвелла.

Ранее агент Неймара заявил, что «ПСЖ» представит бразильца в качестве нового игрока команды на текущей неделе.

В среду «Барселона» объявила, что Неймар попрощался с одноклубниками на базе, получив освобождение от тренировок и разрешение «заниматься своим будущим». Также «Барселона» сообщила нападающему и его агенту, что для разрыва контракта необходимо будет выплатить отступные в размере 222 миллионов евро.

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