Футболист «Барселоны» Неймар прошел медобследование перед переходом в «ПСЖ»

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Медобследование бразильца проходило в Порту, в присутствии врача «ПСЖ» и спортивного координатора клуба — бразильского экс-футболиста Максвелла.

Ранее агент Неймара заявил, что «ПСЖ» представит бразильца в качестве нового игрока команды на текущей неделе.

В среду «Барселона» объявила, что Неймар попрощался с одноклубниками на базе, получив освобождение от тренировок и разрешение «заниматься своим будущим». Также «Барселона» сообщила нападающему и его агенту, что для разрыва контракта необходимо будет выплатить отступные в размере 222 миллионов евро.